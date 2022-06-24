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ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами - РИА Новости, 24.06.2022
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ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами
ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами - РИА Новости, 24.06.2022
ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами
Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причём ведут огонь с применением запрещённых в ряде стран кассетных... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:50
2022-06-24T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
лисичанск
артемовск
донецкая народная республика
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причём ведут огонь с применением запрещённых в ряде стран кассетных боеприпасов, заявил командир военной части Народной милиции ДНР, контролирующей город и его окрестности, подполковник с позывным "Сочи"."Противник не прекращает уничтожение города Попасной. Сегодня ночью запущены, видать издалека, это "три семерки" так называемые. Они как кассетные мины", - рассказал "Сочи" журналистам.По его словам, эти артиллерийские снаряды наносят городу большие разрушения - рушатся или выгорают целые подъезды девятиэтажек.Во время поездки журналистов в Попасную одно из зданий продолжало гореть."Сочи" показал также журналистам большую воронку на одной из центральных площадей - диаметром около 20 метров и глубиной около 8."Какой снаряд, мы точно не знаем, но, видимо, импортный", - рассказал командир. По его словам, в городе несколько подобных воронок.Командир уточнил также, что огонь по Попасной ведётся с двух сторон - из Лисичанска и из Артемовска.Согласно открытым источникам, управляемый снаряд M982 Excalibur калибром 155 миллиметра, разработанный специально для гаубицы M777, действительно выпускается в том числе в кассетной модификации Block II. Применяются ли они в Донбассе, пока неизвестно.
https://ria.ru/20220613/dnr-1795044164.html
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попасная
лисичанск
артемовск
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Командир воинской части рассказал о разрушениях в Попасной
Командир воинской части рассказал о разрушениях в Попасной
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в мире, попасная, лисичанск, артемовск, донецкая народная республика
18:50 24.06.2022 (обновлено: 19:43 24.06.2022)
 
ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами

Подполковник ДНР: Попасную обстреливают из американских гаубиц M777 кассетными снарядами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики
Разрушенный дом в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный дом в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики. Архивное фото
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причём ведут огонь с применением запрещённых в ряде стран кассетных боеприпасов, заявил командир военной части Народной милиции ДНР, контролирующей город и его окрестности, подполковник с позывным "Сочи".
"Противник не прекращает уничтожение города Попасной. Сегодня ночью запущены, видать издалека, это "три семерки" так называемые. Они как кассетные мины", - рассказал "Сочи" журналистам.
По его словам, эти артиллерийские снаряды наносят городу большие разрушения - рушатся или выгорают целые подъезды девятиэтажек.
Во время поездки журналистов в Попасную одно из зданий продолжало гореть.
"Сочи" показал также журналистам большую воронку на одной из центральных площадей - диаметром около 20 метров и глубиной около 8.
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"Какой снаряд, мы точно не знаем, но, видимо, импортный", - рассказал командир. По его словам, в городе несколько подобных воронок.
Командир уточнил также, что огонь по Попасной ведётся с двух сторон - из Лисичанска и из Артемовска.
Согласно открытым источникам, управляемый снаряд M982 Excalibur калибром 155 миллиметра, разработанный специально для гаубицы M777, действительно выпускается в том числе в кассетной модификации Block II. Применяются ли они в Донбассе, пока неизвестно.
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
13 июня, 20:43Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПопаснаяЛисичанскАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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