https://ria.ru/20220624/obstrel-1797972209.html
ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами
ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами - РИА Новости, 24.06.2022
ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами
Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причём ведут огонь с применением запрещённых в ряде стран кассетных... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:50
2022-06-24T18:50
2022-06-24T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
лисичанск
артемовск
донецкая народная республика
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причём ведут огонь с применением запрещённых в ряде стран кассетных боеприпасов, заявил командир военной части Народной милиции ДНР, контролирующей город и его окрестности, подполковник с позывным "Сочи"."Противник не прекращает уничтожение города Попасной. Сегодня ночью запущены, видать издалека, это "три семерки" так называемые. Они как кассетные мины", - рассказал "Сочи" журналистам.По его словам, эти артиллерийские снаряды наносят городу большие разрушения - рушатся или выгорают целые подъезды девятиэтажек.Во время поездки журналистов в Попасную одно из зданий продолжало гореть."Сочи" показал также журналистам большую воронку на одной из центральных площадей - диаметром около 20 метров и глубиной около 8."Какой снаряд, мы точно не знаем, но, видимо, импортный", - рассказал командир. По его словам, в городе несколько подобных воронок.Командир уточнил также, что огонь по Попасной ведётся с двух сторон - из Лисичанска и из Артемовска.Согласно открытым источникам, управляемый снаряд M982 Excalibur калибром 155 миллиметра, разработанный специально для гаубицы M777, действительно выпускается в том числе в кассетной модификации Block II. Применяются ли они в Донбассе, пока неизвестно.
https://ria.ru/20220613/dnr-1795044164.html
https://ria.ru/20220613/donetsk-1795080046.html
попасная
лисичанск
артемовск
донецкая народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795399002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6790d6c0b62b81ec16eabef679368468.jpg
Командир воинской части рассказал о разрушениях в Попасной
Командир воинской части рассказал о разрушениях в Попасной
2022-06-24T18:50
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, попасная, лисичанск, артемовск, донецкая народная республика
18:50 24.06.2022 (обновлено: 19:43 24.06.2022)
ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами
Подполковник ДНР: Попасную обстреливают из американских гаубиц M777 кассетными снарядами
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причём ведут огонь с применением запрещённых в ряде стран кассетных боеприпасов, заявил командир военной части Народной милиции ДНР, контролирующей город и его окрестности, подполковник с позывным "Сочи".
"Противник не прекращает уничтожение города Попасной
. Сегодня ночью запущены, видать издалека, это "три семерки" так называемые. Они как кассетные мины", - рассказал "Сочи" журналистам.
По его словам, эти артиллерийские снаряды наносят городу большие разрушения - рушатся или выгорают целые подъезды девятиэтажек.
Во время поездки журналистов в Попасную одно из зданий продолжало гореть.
"Сочи" показал также журналистам большую воронку на одной из центральных площадей - диаметром около 20 метров и глубиной около 8.
"Какой снаряд, мы точно не знаем, но, видимо, импортный", - рассказал командир. По его словам, в городе несколько подобных воронок.
Командир уточнил также, что огонь по Попасной ведётся с двух сторон - из Лисичанска
и из Артемовска
.
Согласно открытым источникам, управляемый снаряд M982 Excalibur калибром 155 миллиметра, разработанный специально для гаубицы M777, действительно выпускается в том числе в кассетной модификации Block II. Применяются ли они в Донбассе
, пока неизвестно.