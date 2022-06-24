https://ria.ru/20220624/obstrel-1797972209.html

ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами

ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами - РИА Новости, 24.06.2022

ВСУ обстреливают Попасную из американских гаубиц кассетными снарядами

Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причём ведут огонь с применением запрещённых в ряде стран кассетных... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:50

2022-06-24T18:50

2022-06-24T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

попасная

лисичанск

артемовск

донецкая народная республика

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причём ведут огонь с применением запрещённых в ряде стран кассетных боеприпасов, заявил командир военной части Народной милиции ДНР, контролирующей город и его окрестности, подполковник с позывным "Сочи"."Противник не прекращает уничтожение города Попасной. Сегодня ночью запущены, видать издалека, это "три семерки" так называемые. Они как кассетные мины", - рассказал "Сочи" журналистам.По его словам, эти артиллерийские снаряды наносят городу большие разрушения - рушатся или выгорают целые подъезды девятиэтажек.Во время поездки журналистов в Попасную одно из зданий продолжало гореть."Сочи" показал также журналистам большую воронку на одной из центральных площадей - диаметром около 20 метров и глубиной около 8."Какой снаряд, мы точно не знаем, но, видимо, импортный", - рассказал командир. По его словам, в городе несколько подобных воронок.Командир уточнил также, что огонь по Попасной ведётся с двух сторон - из Лисичанска и из Артемовска.Согласно открытым источникам, управляемый снаряд M982 Excalibur калибром 155 миллиметра, разработанный специально для гаубицы M777, действительно выпускается в том числе в кассетной модификации Block II. Применяются ли они в Донбассе, пока неизвестно.

https://ria.ru/20220613/dnr-1795044164.html

https://ria.ru/20220613/donetsk-1795080046.html

попасная

лисичанск

артемовск

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир воинской части рассказал о разрушениях в Попасной Командир воинской части рассказал о разрушениях в Попасной 2022-06-24T18:50 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, попасная, лисичанск, артемовск, донецкая народная республика