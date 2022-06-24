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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска в 15.10 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Александровке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:29

2022-06-24T15:29

2022-06-24T15:29

специальная военная операция на украине

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красногоровка

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Александровке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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в мире, украина, красногоровка, ситуация в днр и лнр