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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в 15.10 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Александровке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:29
2022-06-24T15:29
2022-06-24T15:29
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Александровке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, красногоровка, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Александровке