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Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ

Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ - РИА Новости, 24.06.2022

Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ

Мирная жительница погибла, ранен ребенок при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:01

2022-06-24T11:01

2022-06-24T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, ранен ребенок при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела по ул. Эстафетной погибла мирная жительница, ребенок получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220623/sk-1797681576.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины