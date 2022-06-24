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Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/obstrel-1797769896.html
Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ
Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ - РИА Новости, 24.06.2022
Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ
Мирная жительница погибла, ранен ребенок при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:01
2022-06-24T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, ранен ребенок при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела по ул. Эстафетной погибла мирная жительница, ребенок получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
11:01 24.06.2022 (обновлено: 11:10 24.06.2022)
 
Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ

Женщина погибла, ребенок получил ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, ранен ребенок при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела по ул. Эстафетной погибла мирная жительница, ребенок получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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