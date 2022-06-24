11:01 24.06.2022 (обновлено: 11:10 24.06.2022)
Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ
Женщина погибла, ребенок получил ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, ранен ребенок при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела по ул. Эстафетной погибла мирная жительница, ребенок получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.