https://ria.ru/20220624/obstrel-1797744210.html

При обстреле больницы в Северодонецке погибли три мирных жителя

При обстреле больницы в Северодонецке погибли три мирных жителя - РИА Новости, 24.06.2022

При обстреле больницы в Северодонецке погибли три мирных жителя

Больница в Северодонецке в Луганской Народной Республике подверглась обстрелу со стороны украинских войск, от осколочных ранений скончались три сотрудника... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:43

2022-06-24T09:43

2022-06-24T09:43

специальная военная операция на украине

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северодонецк

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Больница в Северодонецке в Луганской Народной Республике подверглась обстрелу со стороны украинских войск, от осколочных ранений скончались три сотрудника медучреждения, сообщила Народная милиция ЛНР."Очередному обстрелу подверглась городская больница города Северодонецк. В результате обстрела были повреждены фасад здания, разрушена кровля и остекление больницы. От осколочных ранений скончались три сотрудника медицинского учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220624/donbass-1797737100.html

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в мире, северодонецк, ситуация в днр и лнр