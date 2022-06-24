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При обстреле больницы в Северодонецке погибли три мирных жителя - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле больницы в Северодонецке погибли три мирных жителя
При обстреле больницы в Северодонецке погибли три мирных жителя - РИА Новости, 24.06.2022
При обстреле больницы в Северодонецке погибли три мирных жителя
Больница в Северодонецке в Луганской Народной Республике подверглась обстрелу со стороны украинских войск, от осколочных ранений скончались три сотрудника... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:43
2022-06-24T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Больница в Северодонецке в Луганской Народной Республике подверглась обстрелу со стороны украинских войск, от осколочных ранений скончались три сотрудника медучреждения, сообщила Народная милиция ЛНР."Очередному обстрелу подверглась городская больница города Северодонецк. В результате обстрела были повреждены фасад здания, разрушена кровля и остекление больницы. От осколочных ранений скончались три сотрудника медицинского учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
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в мире, северодонецк, ситуация в днр и лнр
09:43 24.06.2022
 
При обстреле больницы в Северодонецке погибли три мирных жителя

Народная милиция ЛНР: при обстреле больницы в Северодонецке погибли три человека

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФлаг России, установленный на стеле "Северодонецк" на въезде в город
Флаг России, установленный на стеле Северодонецк на въезде в город - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Флаг России, установленный на стеле "Северодонецк" на въезде в город. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Больница в Северодонецке в Луганской Народной Республике подверглась обстрелу со стороны украинских войск, от осколочных ранений скончались три сотрудника медучреждения, сообщила Народная милиция ЛНР.
"Очередному обстрелу подверглась городская больница города Северодонецк. В результате обстрела были повреждены фасад здания, разрушена кровля и остекление больницы. От осколочных ранений скончались три сотрудника медицинского учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
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