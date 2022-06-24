https://ria.ru/20220624/obstrel-1797741675.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:30
2022-06-24T09:30
2022-06-24T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
стирол
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (поселок шахты Румянцева): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220624/donbass-1797737100.html
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в мире, горловка, стирол, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Горловку
ДНР: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра