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Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/obstrel-1797724851.html
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три ракеты "Точка-У" по городам Стаханов и Брянка, а также по поселку Тепличное сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T05:25
2022-06-24T05:49
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три ракеты "Точка-У" по городам Стаханов и Брянка, а также по поселку Тепличное сообщает в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 01.00 был зафиксирован пуск ракеты из района города Артемовск (украинский Бахмут) по Стаханову, спустя десять минут оттуда же был нанесен удар по Брянке. В 02.55 еще одна "Точка-У была выпущена по Тепличному.О погибших и пострадавших, а также о разрушениях ничего не сообщается.
https://ria.ru/20220624/katerinovka-1797716586.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
05:25 24.06.2022 (обновлено: 05:49 24.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР

ВСУ выпустили три ракеты "Точка-У" по городам Стаханов и Брянка и поселку Тепличное в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три ракеты "Точка-У" по городам Стаханов и Брянка, а также по поселку Тепличное сообщает в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 01.00 был зафиксирован пуск ракеты из района города Артемовск (украинский Бахмут) по Стаханову, спустя десять минут оттуда же был нанесен удар по Брянке. В 02.55 еще одна "Точка-У была выпущена по Тепличному.
Разбитое окно в доме - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
00:31Специальная военная операция на Украине
Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома
О погибших и пострадавших, а также о разрушениях ничего не сообщается.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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