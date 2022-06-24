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Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три ракеты "Точка-У" по городам Стаханов и Брянка, а также по поселку Тепличное сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T05:25
2022-06-24T05:25
2022-06-24T05:49
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три ракеты "Точка-У" по городам Стаханов и Брянка, а также по поселку Тепличное сообщает в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 01.00 был зафиксирован пуск ракеты из района города Артемовск (украинский Бахмут) по Стаханову, спустя десять минут оттуда же был нанесен удар по Брянке. В 02.55 еще одна "Точка-У была выпущена по Тепличному.О погибших и пострадавших, а также о разрушениях ничего не сообщается.
https://ria.ru/20220624/katerinovka-1797716586.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
05:25 24.06.2022 (обновлено: 05:49 24.06.2022)
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" города Стаханов и Брянка в ЛНР
ВСУ выпустили три ракеты "Точка-У" по городам Стаханов и Брянка и поселку Тепличное в ЛНР