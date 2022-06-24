https://ria.ru/20220624/narushiteli-1797766182.html
МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля
МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля - РИА Новости, 24.06.2022
МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля
Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, соответствующий приказ МВД опубликован на... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:51
2022-06-24T10:51
2022-06-24T11:31
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, соответствующий приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД", — говорится в документе.Отмечается, что "Витрина данных" позволит компаниям проверять работающих у них водителей на предмет того, как часто они нарушают правила, и лишали ли их когда-либо прав.В базу внесут всех нарушителей — как россиян, так и иностранцев.
https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, общество, гибдд мвд рф
10:51 24.06.2022 (обновлено: 11:31 24.06.2022)
МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля
МВД опубликует информацию о злостных нарушителях ПДД "Витрина данных ГИБДД" 1 июля