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МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля - РИА Новости, 24.06.2022
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МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля
МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля - РИА Новости, 24.06.2022
МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля
Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, соответствующий приказ МВД опубликован на... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:51
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авто
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, соответствующий приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД", — говорится в документе.Отмечается, что "Витрина данных" позволит компаниям проверять работающих у них водителей на предмет того, как часто они нарушают правила, и лишали ли их когда-либо прав.В базу внесут всех нарушителей — как россиян, так и иностранцев.
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авто, общество, гибдд мвд рф
10:51 24.06.2022 (обновлено: 11:31 24.06.2022)
 
МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля

МВД опубликует информацию о злостных нарушителях ПДД "Витрина данных ГИБДД" 1 июля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, соответствующий приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД", — говорится в документе.
Отмечается, что "Витрина данных" позволит компаниям проверять работающих у них водителей на предмет того, как часто они нарушают правила, и лишали ли их когда-либо прав.
В базу внесут всех нарушителей — как россиян, так и иностранцев.
Машина службы каршеринга Делимобиль - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:25
В Совфеде призвали каршеринги ограничить выдачу авто злостным нарушителям
 
АвтоОбществоГИБДД МВД РФ
 
 
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