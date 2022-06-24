https://ria.ru/20220624/narushiteli-1797766182.html

МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля

МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля - РИА Новости, 24.06.2022

МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля

Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, соответствующий приказ МВД опубликован на... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:51

2022-06-24T10:51

2022-06-24T11:31

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общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, соответствующий приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД", — говорится в документе.Отмечается, что "Витрина данных" позволит компаниям проверять работающих у них водителей на предмет того, как часто они нарушают правила, и лишали ли их когда-либо прав.В базу внесут всех нарушителей — как россиян, так и иностранцев.

https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, общество, гибдд мвд рф