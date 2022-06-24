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Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины - РИА Новости, 24.06.2022
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Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины
Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины - РИА Новости, 24.06.2022
Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины
Рост инфляции и проблемы цепочек поставок требуют отмены введенных в последние пять лет ограничительных пошлин, США следует работать с торговыми партнерами над... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:10
2022-06-24T23:10
экономика
джанет йеллен
джо байден
дональд трамп
сша
китай
мвф
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Рост инфляции и проблемы цепочек поставок требуют отмены введенных в последние пять лет ограничительных пошлин, США следует работать с торговыми партнерами над снятием разногласий, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева."В ходе наших переговоров власти подчеркнули их приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах международной торговле. В этом контексте, особенно во время высокой инфляции и напряженной цепочки поставок, мы ясно видим преимущество от отмены тарифов, введенных в последние пять лет", - сказала глава МВФ на заседании Фонда с американскими представителями."Мы также видим возможность для США взаимодействовать со своими торговыми партнерами для разрешения долгосрочных опасений и разногласий, которые, как мы знаем, существуют в мировой торговой системе", - сказала Георгиева.Ранее в июне министр финансов США Джанет Йеллен признала, что некоторые пошлины на товары из Китая могут быть пересмотрены, поскольку их применение не имеет "стратегической цели". Коллеги Йеллен ранее публично выступали за снижение пошлин на широкий круг потребительских товаров из Китая, но советовали сохранить тарифы на сталь или алюминий.Президент США Джо Байден ранее поручил своей администрации провести ревизию пошлин на китайский импорт, введенных при предшественнике Дональде Трампе, на предмет их возможной отмены в интересах обуздания цен на американском рынке.
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экономика, джанет йеллен, джо байден, дональд трамп, сша, китай, мвф, кристалина георгиева
23:10 24.06.2022
 
Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины

Глава МВФ Георгиева: инфляция и проблемы поставок требуют отмены ограничительных пошлин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Рост инфляции и проблемы цепочек поставок требуют отмены введенных в последние пять лет ограничительных пошлин, США следует работать с торговыми партнерами над снятием разногласий, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"В ходе наших переговоров власти подчеркнули их приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах международной торговле. В этом контексте, особенно во время высокой инфляции и напряженной цепочки поставок, мы ясно видим преимущество от отмены тарифов, введенных в последние пять лет", - сказала глава МВФ на заседании Фонда с американскими представителями.
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"Мы также видим возможность для США взаимодействовать со своими торговыми партнерами для разрешения долгосрочных опасений и разногласий, которые, как мы знаем, существуют в мировой торговой системе", - сказала Георгиева.
Ранее в июне министр финансов США Джанет Йеллен признала, что некоторые пошлины на товары из Китая могут быть пересмотрены, поскольку их применение не имеет "стратегической цели". Коллеги Йеллен ранее публично выступали за снижение пошлин на широкий круг потребительских товаров из Китая, но советовали сохранить тарифы на сталь или алюминий.
Президент США Джо Байден ранее поручил своей администрации провести ревизию пошлин на китайский импорт, введенных при предшественнике Дональде Трампе, на предмет их возможной отмены в интересах обуздания цен на американском рынке.
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ЭкономикаДжанет ЙелленДжо БайденДональд ТрампСШАКитайМВФКристалина Георгиева
 
 
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