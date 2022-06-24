https://ria.ru/20220624/mvf-1798018922.html

Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины

Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины - РИА Новости, 24.06.2022

Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины

Рост инфляции и проблемы цепочек поставок требуют отмены введенных в последние пять лет ограничительных пошлин, США следует работать с торговыми партнерами над... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:10

2022-06-24T23:10

2022-06-24T23:10

экономика

джанет йеллен

джо байден

дональд трамп

сша

китай

мвф

кристалина георгиева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Рост инфляции и проблемы цепочек поставок требуют отмены введенных в последние пять лет ограничительных пошлин, США следует работать с торговыми партнерами над снятием разногласий, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева."В ходе наших переговоров власти подчеркнули их приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах международной торговле. В этом контексте, особенно во время высокой инфляции и напряженной цепочки поставок, мы ясно видим преимущество от отмены тарифов, введенных в последние пять лет", - сказала глава МВФ на заседании Фонда с американскими представителями."Мы также видим возможность для США взаимодействовать со своими торговыми партнерами для разрешения долгосрочных опасений и разногласий, которые, как мы знаем, существуют в мировой торговой системе", - сказала Георгиева.Ранее в июне министр финансов США Джанет Йеллен признала, что некоторые пошлины на товары из Китая могут быть пересмотрены, поскольку их применение не имеет "стратегической цели". Коллеги Йеллен ранее публично выступали за снижение пошлин на широкий круг потребительских товаров из Китая, но советовали сохранить тарифы на сталь или алюминий.Президент США Джо Байден ранее поручил своей администрации провести ревизию пошлин на китайский импорт, введенных при предшественнике Дональде Трампе, на предмет их возможной отмены в интересах обуздания цен на американском рынке.

https://ria.ru/20220610/toplivo-1794499608.html

https://ria.ru/20220606/chs-1793577747.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, джанет йеллен, джо байден, дональд трамп, сша, китай, мвф, кристалина георгиева