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Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры - РИА Новости, 24.06.2022
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Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры
Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры - РИА Новости, 24.06.2022
Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался против запрета выпускникам гимназии №9 играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:16
2022-06-24T10:20
земфира
екатеринбург
мумий тролль
общество
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался против запрета выпускникам гимназии №9 играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль".Ранее ряд СМИ написал о том, что в гимназии №9 выпускникам запретили играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль", которые они репетировали в качестве номеров."Странные дела творятся в Екатеринбурге накануне "Ночи музыки". Выпускники гимназии №9 хотели спеть песни "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль" и "До свидания, мой любимый город" Земфиры, но в школе им не разрешают. Говорят, там есть опасные слова — "граната", "стрелять", "убивать", - написал губернатор.Он также высказался против запрета."Я всегда был уверен, что в "девятке" учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово "граната". Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют", - отметил Куйвашев.
https://ria.ru/20220531/tanets-1792220461.html
https://ria.ru/20220302/gruppa-1776090815.html
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земфира, екатеринбург, мумий тролль, общество, евгений куйвашев
10:16 24.06.2022 (обновлено: 10:20 24.06.2022)
 
Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры

Губернатор Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕвгений Куйвашев
Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался против запрета выпускникам гимназии №9 играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль".
Ранее ряд СМИ написал о том, что в гимназии №9 выпускникам запретили играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль", которые они репетировали в качестве номеров.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"
"Странные дела творятся в Екатеринбурге накануне "Ночи музыки". Выпускники гимназии №9 хотели спеть песни "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль" и "До свидания, мой любимый город" Земфиры, но в школе им не разрешают. Говорят, там есть опасные слова — "граната", "стрелять", "убивать", - написал губернатор.
Он также высказался против запрета.
"Я всегда был уверен, что в "девятке" учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово "граната". Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют", - отметил Куйвашев.
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ЗемфираЕкатеринбургМумий ТролльОбществоЕвгений Куйвашев
 
 
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