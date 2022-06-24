https://ria.ru/20220624/muzyka-1797753064.html

Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры

Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры - РИА Новости, 24.06.2022

Куйвашев выступил против запрета играть песни Земфиры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался против запрета выпускникам гимназии №9 играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль". РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:16

2022-06-24T10:16

2022-06-24T10:20

земфира

екатеринбург

мумий тролль

общество

евгений куйвашев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796040425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_523c3398185d320a584fc6b161081c3a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался против запрета выпускникам гимназии №9 играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль".Ранее ряд СМИ написал о том, что в гимназии №9 выпускникам запретили играть песни Земфиры и группы "Мумий Тролль", которые они репетировали в качестве номеров."Странные дела творятся в Екатеринбурге накануне "Ночи музыки". Выпускники гимназии №9 хотели спеть песни "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль" и "До свидания, мой любимый город" Земфиры, но в школе им не разрешают. Говорят, там есть опасные слова — "граната", "стрелять", "убивать", - написал губернатор.Он также высказался против запрета."Я всегда был уверен, что в "девятке" учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово "граната". Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют", - отметил Куйвашев.

https://ria.ru/20220531/tanets-1792220461.html

https://ria.ru/20220302/gruppa-1776090815.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земфира, екатеринбург, мумий тролль, общество, евгений куйвашев