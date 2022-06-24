Рейтинг@Mail.ru
В Черное море унесло туристов со Ставрополья, ночевавших в машинах - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/more-1797813274.html
В Черное море унесло туристов со Ставрополья, ночевавших в машинах
В Черное море унесло туристов со Ставрополья, ночевавших в машинах - РИА Новости, 24.06.2022
В Черное море унесло туристов со Ставрополья, ночевавших в машинах
Люди, которых в машинах унесло рекой в море, приехали из Ставропольского края и остановились в том месте на ночлег под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:56
2022-06-24T12:56
происшествия
черное море
сочи
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587433_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_ccd11e13033db526c4480263d42c55fa.jpg
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Люди, которых в машинах унесло рекой в море, приехали из Ставропольского края и остановились в том месте на ночлег под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного человека, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются. По данным СК, в двух машинах находились семь человек, среди них могли быть трое детей."К глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже прямо под эстакадой", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
https://ria.ru/20220624/sochi-1797789506.html
черное море
сочи
ставропольский край
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_337554341182cda482bb86022e933591.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море, сочи, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, россия
12:56 24.06.2022
 
В Черное море унесло туристов со Ставрополья, ночевавших в машинах

Мэр Сочи Копайгородский: в Черное море унесло туристов со Ставрополья, спавших в машинах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Побережье Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Люди, которых в машинах унесло рекой в море, приехали из Ставропольского края и остановились в том месте на ночлег под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного человека, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются. По данным СК, в двух машинах находились семь человек, среди них могли быть трое детей.
"К глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже прямо под эстакадой", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:56
В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей
 
ПроисшествияЧерное мореСочиСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала