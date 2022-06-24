https://ria.ru/20220624/more-1797813274.html

В Черное море унесло туристов со Ставрополья, ночевавших в машинах

В Черное море унесло туристов со Ставрополья, ночевавших в машинах - РИА Новости, 24.06.2022

В Черное море унесло туристов со Ставрополья, ночевавших в машинах

Люди, которых в машинах унесло рекой в море, приехали из Ставропольского края и остановились в том месте на ночлег под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:56

2022-06-24T12:56

2022-06-24T12:56

происшествия

черное море

сочи

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Люди, которых в машинах унесло рекой в море, приехали из Ставропольского края и остановились в том месте на ночлег под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного человека, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются. По данным СК, в двух машинах находились семь человек, среди них могли быть трое детей."К глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже прямо под эстакадой", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.

https://ria.ru/20220624/sochi-1797789506.html

черное море

сочи

ставропольский край

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, черное море, сочи, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, россия