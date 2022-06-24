https://ria.ru/20220624/more-1797750455.html

В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море

В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море - РИА Новости, 24.06.2022

В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море

Два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе Сочи, ведутся поиски семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:11

2022-06-24T10:11

2022-06-24T10:43

сочи

происшествия

черное море

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе Сочи, ведутся поиски семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля", - сказал собеседник агентства. По его словам, удалось спасти одного человека, поиски еще семерых продолжаются. "К поиску привлечены вертолет Ка-32 и спасательный катер "Валерий Замараев", - добавил представитель ведомства.Штормовое предупреждение по непогоде действует на территории курорта до 24 июня. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках.Пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" сообщала, что минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.

https://ria.ru/20220526/pavodki-1790758381.html

сочи

черное море

краснодарский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сочи, происшествия, черное море, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)