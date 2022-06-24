Рейтинг@Mail.ru
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/more-1797750455.html
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море - РИА Новости, 24.06.2022
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море
Два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе Сочи, ведутся поиски семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:11
2022-06-24T10:43
сочи
происшествия
черное море
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе Сочи, ведутся поиски семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля", - сказал собеседник агентства. По его словам, удалось спасти одного человека, поиски еще семерых продолжаются. "К поиску привлечены вертолет Ка-32 и спасательный катер "Валерий Замараев", - добавил представитель ведомства.Штормовое предупреждение по непогоде действует на территории курорта до 24 июня. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках.Пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" сообщала, что минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
https://ria.ru/20220526/pavodki-1790758381.html
сочи
черное море
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, происшествия, черное море, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:11 24.06.2022 (обновлено: 10:43 24.06.2022)
 
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море

В Сочи два легковых автомобиля унесло в Черное море, спасатели ищут семерых человек

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе Сочи, ведутся поиски семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля", - сказал собеседник агентства. По его словам, удалось спасти одного человека, поиски еще семерых продолжаются. "К поиску привлечены вертолет Ка-32 и спасательный катер "Валерий Замараев", - добавил представитель ведомства.
Штормовое предупреждение по непогоде действует на территории курорта до 24 июня. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" сообщала, что минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
Паводки в Якутии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 05:25
В Якутии из-за паводка остаются подтопленными 17 населенных пунктов
 
СочиПроисшествияЧерное мореКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала