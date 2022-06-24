https://ria.ru/20220624/more-1797750455.html
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море - РИА Новости, 24.06.2022
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море
Два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе Сочи, ведутся поиски семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:11
2022-06-24T10:11
2022-06-24T10:43
сочи
происшествия
черное море
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе Сочи, ведутся поиски семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля", - сказал собеседник агентства. По его словам, удалось спасти одного человека, поиски еще семерых продолжаются. "К поиску привлечены вертолет Ка-32 и спасательный катер "Валерий Замараев", - добавил представитель ведомства.Штормовое предупреждение по непогоде действует на территории курорта до 24 июня. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках.Пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" сообщала, что минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
https://ria.ru/20220526/pavodki-1790758381.html
сочи
черное море
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, черное море, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:11 24.06.2022 (обновлено: 10:43 24.06.2022)
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море
В Сочи два легковых автомобиля унесло в Черное море, спасатели ищут семерых человек