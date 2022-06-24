https://ria.ru/20220624/molodezh-1797741948.html

Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи - РИА Новости, 24.06.2022

Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу поздравил москвичей с наступающим Днём молодёжи. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:32

2022-06-24T09:32

2022-06-24T09:32

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу поздравил москвичей с наступающим Днём молодёжи.По его словам, в воскресенье будет отмечаться День молодежи – праздник более 3,5 млн москвичей от 14 до 35 лет и "всех, для кого молодость – это состояние души". Недавно был проведен большой соцопрос в московских вузах, который показал, что на первом месте – учеба или работа, но увлечения, личная жизнь и общение с друзьями тоже очень важны."Большинство сосредоточено на учебе, но примерно четверть имеют регулярную подработку. В основном, конечно, в ресторанах и магазинах, но немало и тех, кто уже в вузе начинает работу по специальности. Каждый четвертый молодой человек планирует начать собственное дело, но все же большинство выбирает работу по найму. В свободное время молодые люди чаще всего слушают музыку, занимаются спортом, читают книги, увлекаются творчеством. Словом, мечтают о том же, о чем и мы в свое время мечтали. И ведут себя так, как вели себя мы. И пусть их мечты сбудутся как можно быстрее и как можно полнее. С Днем молодежи, друзья", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794855944.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, москва