https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797797942.html

Санду готова заплатить любую цену за проведение реформ на пути к Евросоюзу

Санду готова заплатить любую цену за проведение реформ на пути к Евросоюзу - РИА Новости, 24.06.2022

Санду готова заплатить любую цену за проведение реформ на пути к Евросоюзу

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова заплатить любую политическую цену за проведение реформ, которые необходимы для вступления в Евросоюз. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:18

2022-06-24T12:18

2022-06-24T15:26

в мире

молдавия

евросоюз

майя санду

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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова заплатить любую политическую цену за проведение реформ, которые необходимы для вступления в Евросоюз.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Нет никаких тайных условий на пути вступления в ЕС, большая часть касается реформ… Большинство реформ имеют политическую цену, поэтому так мало реформ были доведены до конца. Мы готовы заплатить любую цену, готовы идти до конца, потому что это ключевая цель для нашей страны", - заявила Санду в пятницу на брифинге.Она отметила, что республика, несомненно, стала ближе с ЕС, поэтому может рассчитывать на привлечение инвестиций и помощь в создании условий развития для предпринимателей. Доступ на рынок ЕС даст молдавским компаниям возможности для развития и роста. Также Санду рассчитывает на поддержку в областях энергетики и соблюдения прав и свобод граждан.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, евросоюз, майя санду