Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды
Показ коллекции Вячеслава Зайцева в "Зарядье" открыл неделю моды.
Показ коллекции Вячеслава Зайцева в "Зарядье" открыл неделю моды.
Кутюрье представил коллекцию pret-a-porter de luxe "Ноктюрн".
Кутюрье представил коллекцию pret-a-porter de luxe "Ноктюрн".
Яркие наряды моделей напомнили зрителям о временах, когда модельера называли "красным Диором".
Яркие наряды моделей напомнили зрителям о временах, когда модельера называли "красным Диором".
Также в первый день состоялись показы Lubovi, Julia Dalakian, LENA KARNAUHOVA, LOKOTO, Maria Ovsyannikova, FASHION REBELS, COSHÈ, IANIS CHAMALIDY, DAS.
Также в первый день состоялись показы Lubovi, Julia Dalakian, LENA KARNAUHOVA, LOKOTO, Maria Ovsyannikova, FASHION REBELS, COSHÈ, IANIS CHAMALIDY, DAS.
Julia Dalakian продемонстрировала строгий шик в Концертном зале Зарядье.
Julia Dalakian продемонстрировала строгий шик в Концертном зале Зарядье.
Открытый показ бренда Chapurin на ВДНХ прошел 21 июня.
Открытый показ бренда Chapurin на ВДНХ прошел 21 июня.
Москворецкая набережная 23 июня стала местом встречи поклонников творчества Алены Ахмадуллиной.
Москворецкая набережная 23 июня стала местом встречи поклонников творчества Алены Ахмадуллиной.
Для сезона осень-зима модельер использовала пастельные тона и привычные цветочные мотивы.
Для сезона осень-зима модельер использовала пастельные тона и привычные цветочные мотивы.
Манекенщицы дефилировали под музыку Риада Маммадова и его оркестра.
Манекенщицы дефилировали под музыку Риада Маммадова и его оркестра.
Более 70 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, и других городов России уже успели показать свои работы.
Более 70 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, и других городов России уже успели показать свои работы.
Всего на участие в неделе моды поступило около 900 заявок из 79 городов России.
Всего на участие в неделе моды поступило около 900 заявок из 79 городов России.
Недели моды обычно проводятся зимой и осенью, поэтому мероприятие уникально. Но не только по этой причине.
Недели моды обычно проводятся зимой и осенью, поэтому мероприятие уникально. Но не только по этой причине.
Помимо традиционных показов, здесь проходят открытые уроки по конструированию виртуальной одежды и аксессуаров, дискуссионные клубы для предпринимателей.
Помимо традиционных показов, здесь проходят открытые уроки по конструированию виртуальной одежды и аксессуаров, дискуссионные клубы для предпринимателей.
Уже в первые дни Московская неделя моды стала популярным событием столицы.
Уже в первые дни Московская неделя моды стала популярным событием столицы.