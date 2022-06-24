https://ria.ru/20220624/moda-1797901205.html

Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды

Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды - РИА Новости, 24.06.2022

Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды

С 20 июня на Московской неделе моды побывали уже более 100 тысяч гостей. Показы российских и столичных дизайнеров проходят на открытых и закрытых площадках. То, РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:02

2022-06-24T19:02

2022-06-24T19:02

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вячеслав зайцев

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. С 20 июня на Московской неделе моды побывали уже более 100 тысяч гостей. Показы российских и столичных дизайнеров проходят на открытых и закрытых площадках. То, что вы хотели увидеть, но могли пропустить, — в фотоленте РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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