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Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды - РИА Новости, 24.06.2022
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Культура
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Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды
Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды - РИА Новости, 24.06.2022
Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды
С 20 июня на Московской неделе моды побывали уже более 100 тысяч гостей. Показы российских и столичных дизайнеров проходят на открытых и закрытых площадках. То, РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:02
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фото
культура
новости культуры
что посмотреть
куда сходить
мода
вячеслав зайцев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. С 20 июня на Московской неделе моды побывали уже более 100 тысяч гостей. Показы российских и столичных дизайнеров проходят на открытых и закрытых площадках. То, что вы хотели увидеть, но могли пропустить, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, новости культуры, что посмотреть , куда сходить , мода, вячеслав зайцев, стиль жизни
19:02 24.06.2022
 

Made in Russia 2022: как проходит Московская неделя моды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. С 20 июня на Московской неделе моды побывали уже более 100 тысяч гостей. Показы российских и столичных дизайнеров проходят на открытых и закрытых площадках. То, что вы хотели увидеть, но могли пропустить, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Показ коллекции Вячеслава Зайцева в "Зарядье" открыл неделю моды.

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
1 из 14

Показ коллекции Вячеслава Зайцева в "Зарядье" открыл неделю моды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кутюрье представил коллекцию pret-a-porter de luxe "Ноктюрн".

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
2 из 14

Кутюрье представил коллекцию pret-a-porter de luxe "Ноктюрн".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Яркие наряды моделей напомнили зрителям о временах, когда модельера называли "красным Диором".

Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке Зарядье
3 из 14

Яркие наряды моделей напомнили зрителям о временах, когда модельера называли "красным Диором".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Также в первый день состоялись показы Lubovi, Julia Dalakian, LENA KARNAUHOVA, LOKOTO, Maria Ovsyannikova, FASHION REBELS, COSHÈ, IANIS CHAMALIDY, DAS.

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
4 из 14

Также в первый день состоялись показы Lubovi, Julia Dalakian, LENA KARNAUHOVA, LOKOTO, Maria Ovsyannikova, FASHION REBELS, COSHÈ, IANIS CHAMALIDY, DAS.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Julia Dalakian продемонстрировала строгий шик в Концертном зале Зарядье.

Модель во время показа коллекции дизайнера Julia Dalakian в рамках Московской недели моды в Концертном зале Зарядье
5 из 14

Julia Dalakian продемонстрировала строгий шик в Концертном зале Зарядье.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Открытый показ бренда Chapurin на ВДНХ прошел 21 июня.

Показ коллекции бренда Chapurin в рамках Московской недели моды на ВДНХ у фонтана Дружба народов
6 из 14

Открытый показ бренда Chapurin на ВДНХ прошел 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Москворецкая набережная 23 июня стала местом встречи поклонников творчества Алены Ахмадуллиной.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
7 из 14

Москворецкая набережная 23 июня стала местом встречи поклонников творчества Алены Ахмадуллиной.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Для сезона осень-зима модельер использовала пастельные тона и привычные цветочные мотивы.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
8 из 14

Для сезона осень-зима модельер использовала пастельные тона и привычные цветочные мотивы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Манекенщицы дефилировали под музыку Риада Маммадова и его оркестра.

Показ коллекции бренда Chapurin в рамках Московской недели моды на ВДНХ
9 из 14

Манекенщицы дефилировали под музыку Риада Маммадова и его оркестра.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Более 70 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, и других городов России уже успели показать свои работы.

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
10 из 14

Более 70 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, и других городов России уже успели показать свои работы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего на участие в неделе моды поступило около 900 заявок из 79 городов России.

Модель во время показа коллекции дизайнера Julia Dalakian в рамках Московской недели моды в Концертном зале Зарядье
11 из 14

Всего на участие в неделе моды поступило около 900 заявок из 79 городов России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Недели моды обычно проводятся зимой и осенью, поэтому мероприятие уникально. Но не только по этой причине.

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
12 из 14

Недели моды обычно проводятся зимой и осенью, поэтому мероприятие уникально. Но не только по этой причине.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Помимо традиционных показов, здесь проходят открытые уроки по конструированию виртуальной одежды и аксессуаров, дискуссионные клубы для предпринимателей.

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
13 из 14

Помимо традиционных показов, здесь проходят открытые уроки по конструированию виртуальной одежды и аксессуаров, дискуссионные клубы для предпринимателей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Уже в первые дни Московская неделя моды стала популярным событием столицы.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
14 из 14

Уже в первые дни Московская неделя моды стала популярным событием столицы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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