https://ria.ru/20220624/migranty-1798020949.html

Караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики к границе с США, сообщили СМИ

Караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики к границе с США, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022

Караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики к границе с США, сообщили СМИ

Новый караван, преимущественно состоящий из граждан Венесуэлы, выдвинулся из мексиканского города Тапачула на южной границе в направлении США, сообщило... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:44

2022-06-24T23:44

2022-06-24T23:44

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гондурас

в мире

мигранты

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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Новый караван, преимущественно состоящий из граждан Венесуэлы, выдвинулся из мексиканского города Тапачула на южной границе в направлении США, сообщило венесуэльское издание Diario.По информации Diario, в составе девятого с начала года крупного каравана около полутора тысяч семей, среди которых помимо венесуэльцев есть граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа, Гаити, Колумбии, Пуэрто-Рико, а также Китая и стран Африки.Переселенцы начали движение, несмотря на обильные осадки и низкие температуры, обвиняя в бюрократии и равнодушии местный институт миграции. Оформление гуманитарных виз на границе для легального передвижения по Мексике может длиться не один месяц - без возможности заработка и нормального проживания это становится невыполнимым условием для мигрантов, среди которых много детей, инвалиды, беременные и пожилые люди.Миграционный поток в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние 9 месяцев превысило миллион человек.

https://ria.ru/20211225/gretsiya-1765435685.html

мексика

сша

гондурас

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мексика, сша, гондурас, в мире, мигранты