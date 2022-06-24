Караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики к границе с США, сообщили СМИ
Издание Diario: крупный караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики к границе с США
© AP Photo / Ramon EspinosaМигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США. Архивное фото
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Новый караван, преимущественно состоящий из граждан Венесуэлы, выдвинулся из мексиканского города Тапачула на южной границе в направлении США, сообщило венесуэльское издание Diario.
"Новый караван в составе около 5000 мигрантов пройдет из парка Двухсотлетия в городе Тапачула около 40 километров до миграционного офиса в Уикстле (штат Чиапас), там они намерены получить временные разрешения для продвижения к северной границе", - говорится в материале издания.
По информации Diario, в составе девятого с начала года крупного каравана около полутора тысяч семей, среди которых помимо венесуэльцев есть граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа, Гаити, Колумбии, Пуэрто-Рико, а также Китая и стран Африки.
Переселенцы начали движение, несмотря на обильные осадки и низкие температуры, обвиняя в бюрократии и равнодушии местный институт миграции. Оформление гуманитарных виз на границе для легального передвижения по Мексике может длиться не один месяц - без возможности заработка и нормального проживания это становится невыполнимым условием для мигрантов, среди которых много детей, инвалиды, беременные и пожилые люди.
Миграционный поток в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние 9 месяцев превысило миллион человек.
25 декабря 2021, 03:21При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек