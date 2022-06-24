https://ria.ru/20220624/migranty-1797897320.html

В Марокко 45 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию, сообщили СМИ

В Марокко 45 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022

В Марокко 45 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию, сообщили СМИ

Четыре силовика и 45 пытавшихся попасть на территорию Испании в районе Мелильи (север Африки) мигрантов погибли в столкновениях на территории Марокко, пишет... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:13

2022-06-24T16:13

2022-06-24T16:13

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испания

мелилья

марокко

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африка

сахара

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре силовика и 45 пытавшихся попасть на территорию Испании в районе Мелильи (север Африки) мигрантов погибли в столкновениях на территории Марокко, пишет газета Razon со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В пятницу утром почти 2 тысячи мигрантов подошли к границе в Мелилье. Несмотря на содействие марокканских сил, "хорошо организованная и агрессивная" группа примерно из 500 мигрантов предприняла попытку попасть на испанскую территорию, выломав дверь на пограничном КПП. Как отмечается, мигранты были вооружены палками и крюками, и использовали их против правоохранителей."Сегодня утром во время попытки прорваться через ограждение Мелильи на марокканской территории произошли столкновения, в результате которых погибли четыре агента и 45 жителей стран к югу от Сахары", - приводит издание данные источников.Ранее испанские СМИ со ссылкой на представительство Испании в регионе сообщили, что по меньшей мере 49 сотрудников испанской Гражданской гвардии пострадали в результате штурма мигрантами забора на границе между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), среди мигрантов 57 пострадавших. Помимо этого испанские власти подтвердили, что в общей сложности 133 мигрантам удалось попасть в Мелилью.

https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html

https://ria.ru/20220624/ruanda-1797718687.html

испания

мелилья

марокко

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сахара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания, мелилья , марокко, мигранты, африка, сахара