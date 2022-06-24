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В Марокко 45 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
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В Марокко 45 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию, сообщили СМИ
В Марокко 45 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
В Марокко 45 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию, сообщили СМИ
Четыре силовика и 45 пытавшихся попасть на территорию Испании в районе Мелильи (север Африки) мигрантов погибли в столкновениях на территории Марокко, пишет... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:13
2022-06-24T16:13
в мире
испания
мелилья
марокко
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африка
сахара
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре силовика и 45 пытавшихся попасть на территорию Испании в районе Мелильи (север Африки) мигрантов погибли в столкновениях на территории Марокко, пишет газета Razon со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В пятницу утром почти 2 тысячи мигрантов подошли к границе в Мелилье. Несмотря на содействие марокканских сил, "хорошо организованная и агрессивная" группа примерно из 500 мигрантов предприняла попытку попасть на испанскую территорию, выломав дверь на пограничном КПП. Как отмечается, мигранты были вооружены палками и крюками, и использовали их против правоохранителей."Сегодня утром во время попытки прорваться через ограждение Мелильи на марокканской территории произошли столкновения, в результате которых погибли четыре агента и 45 жителей стран к югу от Сахары", - приводит издание данные источников.Ранее испанские СМИ со ссылкой на представительство Испании в регионе сообщили, что по меньшей мере 49 сотрудников испанской Гражданской гвардии пострадали в результате штурма мигрантами забора на границе между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), среди мигрантов 57 пострадавших. Помимо этого испанские власти подтвердили, что в общей сложности 133 мигрантам удалось попасть в Мелилью.
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
https://ria.ru/20220624/ruanda-1797718687.html
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в мире, испания, мелилья , марокко, мигранты, африка, сахара
16:13 24.06.2022
 
В Марокко 45 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию, сообщили СМИ

Razon: в Марокко 45 пытавшихся попасть в Испанию мигрантов погибли в столкновениях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Марокко
Флаг Марокко - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре силовика и 45 пытавшихся попасть на территорию Испании в районе Мелильи (север Африки) мигрантов погибли в столкновениях на территории Марокко, пишет газета Razon со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В пятницу утром почти 2 тысячи мигрантов подошли к границе в Мелилье. Несмотря на содействие марокканских сил, "хорошо организованная и агрессивная" группа примерно из 500 мигрантов предприняла попытку попасть на испанскую территорию, выломав дверь на пограничном КПП. Как отмечается, мигранты были вооружены палками и крюками, и использовали их против правоохранителей.
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"Сегодня утром во время попытки прорваться через ограждение Мелильи на марокканской территории произошли столкновения, в результате которых погибли четыре агента и 45 жителей стран к югу от Сахары", - приводит издание данные источников.
Ранее испанские СМИ со ссылкой на представительство Испании в регионе сообщили, что по меньшей мере 49 сотрудников испанской Гражданской гвардии пострадали в результате штурма мигрантами забора на границе между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), среди мигрантов 57 пострадавших. Помимо этого испанские власти подтвердили, что в общей сложности 133 мигрантам удалось попасть в Мелилью.
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В миреИспанияМелильяМароккоМигрантыАфрикаСахара
 
 
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