https://ria.ru/20220624/mid-1797992464.html

МИД объяснил подходы России к применению ядерного оружия

МИД объяснил подходы России к применению ядерного оружия - РИА Новости, 24.06.2022

МИД объяснил подходы России к применению ядерного оружия

Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:04

2022-06-24T20:04

2022-06-24T22:06

сергей лавров

россия

вена

великобритания

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_9aceecd47d3f24a7752b5d5d3d17460a.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.Захарова выразила недоумение в связи с прозвучавшими накануне конференции государств-участников (ДЗЯО. — Прим. ред.) заявлениями относительно "взаимных угроз применения ядерного оружия", а также отдельными высказываниями с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией "ядерном шантаже".По словам Захаровой, российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн. Захарова подчеркнула, что российский курс в этой сфере основан на постулате о недопустимости ядерной войны, и назвала неприемлемым искажение в пропагандистских целях его сути.Она также вновь подтвердила позицию России по неприсоединению к ДЗЯО. По словам Захаровой, это соглашение не способствует снижению нарастающих ядерных рисков. "Заложенный в ДЗЯО подход ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами", — заявила Захарова.На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств —подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Участники объединения не входят в НАТО и не обладают ядерным оружием.В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно выступили против ДЗЯО.В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его словам, строить его нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же полностью ликвидировать ядерное оружие можно только при условии всеобщего и полного разоружения.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797988414.html

https://ria.ru/20220617/suverenitet-1796286447.html

https://ria.ru/20220624/es-1797991883.html

россия

вена

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, россия, вена, великобритания, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова