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МИД объяснил подходы России к применению ядерного оружия - РИА Новости, 24.06.2022
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МИД объяснил подходы России к применению ядерного оружия
МИД объяснил подходы России к применению ядерного оружия - РИА Новости, 24.06.2022
МИД объяснил подходы России к применению ядерного оружия
Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:04
2022-06-24T22:06
сергей лавров
россия
вена
великобритания
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.Захарова выразила недоумение в связи с прозвучавшими накануне конференции государств-участников (ДЗЯО. — Прим. ред.) заявлениями относительно "взаимных угроз применения ядерного оружия", а также отдельными высказываниями с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией "ядерном шантаже".По словам Захаровой, российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн. Захарова подчеркнула, что российский курс в этой сфере основан на постулате о недопустимости ядерной войны, и назвала неприемлемым искажение в пропагандистских целях его сути.Она также вновь подтвердила позицию России по неприсоединению к ДЗЯО. По словам Захаровой, это соглашение не способствует снижению нарастающих ядерных рисков. "Заложенный в ДЗЯО подход ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами", — заявила Захарова.На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств —подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Участники объединения не входят в НАТО и не обладают ядерным оружием.В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно выступили против ДЗЯО.В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его словам, строить его нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же полностью ликвидировать ядерное оружие можно только при условии всеобщего и полного разоружения.
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797988414.html
https://ria.ru/20220617/suverenitet-1796286447.html
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сергей лавров, россия, вена, великобритания, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
20:04 24.06.2022 (обновлено: 22:06 24.06.2022)
 
МИД объяснил подходы России к применению ядерного оружия

Представитель МИД Захарова: Россия никому никогда не угрожала ядерным оружием

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Захарова выразила недоумение в связи с прозвучавшими накануне конференции государств-участников (ДЗЯО. — Прим. ред.) заявлениями относительно "взаимных угроз применения ядерного оружия", а также отдельными высказываниями с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией "ядерном шантаже".
По словам Захаровой, российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн. Захарова подчеркнула, что российский курс в этой сфере основан на постулате о недопустимости ядерной войны, и назвала неприемлемым искажение в пропагандистских целях его сути.
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Она также вновь подтвердила позицию России по неприсоединению к ДЗЯО. По словам Захаровой, это соглашение не способствует снижению нарастающих ядерных рисков.
"Заложенный в ДЗЯО подход ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами", — заявила Захарова.
На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств —подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Участники объединения не входят в НАТО и не обладают ядерным оружием.
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В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно выступили против ДЗЯО.
В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его словам, строить его нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же полностью ликвидировать ядерное оружие можно только при условии всеобщего и полного разоружения.
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