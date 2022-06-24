https://ria.ru/20220624/mid-1797990547.html

НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД

НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022

НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД

Страны НАТО, спровоцировавшие обострение украинского кризиса, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, говорится в комментарии... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:53

2022-06-24T19:53

2022-06-24T20:08

россия

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

вена

великобритания

мария захарова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны НАТО, спровоцировавшие обострение украинского кризиса, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств-подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Страны-подписанты не являются членами НАТО и не обладают ядерным оружием."Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта", - говорится в комментарии.В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.В ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его мнению, строить этот мир нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.

https://ria.ru/20220624/es-1797991883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вена, великобритания, мария захарова