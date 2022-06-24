Рейтинг@Mail.ru
НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/mid-1797990547.html
НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД
НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022
НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД
Страны НАТО, спровоцировавшие обострение украинского кризиса, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, говорится в комментарии... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:53
2022-06-24T20:08
россия
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
вена
великобритания
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны НАТО, спровоцировавшие обострение украинского кризиса, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств-подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Страны-подписанты не являются членами НАТО и не обладают ядерным оружием."Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта", - говорится в комментарии.В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.В ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его мнению, строить этот мир нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.
https://ria.ru/20220624/es-1797991883.html
россия
вена
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вена, великобритания, мария захарова
19:53 24.06.2022 (обновлено: 20:08 24.06.2022)
 
НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД

МИД: страны НАТО опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны НАТО, спровоцировавшие обострение украинского кризиса, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств-подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Страны-подписанты не являются членами НАТО и не обладают ядерным оружием.
"Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта", - говорится в комментарии.
В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.
В ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его мнению, строить этот мир нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
20:03
Захарова: агрессивная экспансия ЕС может привести к новым кризисам в Европе
 
РоссияНАТОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВенаВеликобританияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала