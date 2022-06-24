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В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17 - РИА Новости, 24.06.2022
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В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17
В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17 - РИА Новости, 24.06.2022
В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты, в этом абсурдность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:28
2022-06-24T12:37
россия
в мире
парламентская ассамблея совета европы
mh17. расследование
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты, в этом абсурдность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюцию по МН17.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, несмотря на то, что ассамблея не имеет никакого отношения к ее реальному расследованию. Выводы резолюции повторяют прежние, уже неоднократно опровергавшиеся Россией, утверждения. В резолюции называется "самым убедительным сценарием на данный момент" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из "Бука", предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией."Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли резолюцию ПАСЕ.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20220516/kompensatsii-1788887259.html
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россия, в мире, парламентская ассамблея совета европы, mh17. расследование, украина, дмитрий песков
12:28 24.06.2022 (обновлено: 12:37 24.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17

Пресс-секретарь президента Песков: ПАСЕ вряд ли может выносить вердикты по делу MH17

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты, в этом абсурдность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюцию по МН17.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, несмотря на то, что ассамблея не имеет никакого отношения к ее реальному расследованию. Выводы резолюции повторяют прежние, уже неоднократно опровергавшиеся Россией, утверждения. В резолюции называется "самым убедительным сценарием на данный момент" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из "Бука", предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией.
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"Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли резолюцию ПАСЕ.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
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