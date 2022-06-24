https://ria.ru/20220624/mh17-1797800427.html

В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17

В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17 - РИА Новости, 24.06.2022

В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты, в этом абсурдность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:28

2022-06-24T12:28

2022-06-24T12:37

россия

в мире

парламентская ассамблея совета европы

mh17. расследование

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты, в этом абсурдность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюцию по МН17.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, несмотря на то, что ассамблея не имеет никакого отношения к ее реальному расследованию. Выводы резолюции повторяют прежние, уже неоднократно опровергавшиеся Россией, утверждения. В резолюции называется "самым убедительным сценарием на данный момент" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из "Бука", предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией."Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли резолюцию ПАСЕ.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220516/kompensatsii-1788887259.html

https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769600174.html

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, парламентская ассамблея совета европы, mh17. расследование, украина, дмитрий песков