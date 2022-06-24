12:28 24.06.2022 (обновлено: 12:37 24.06.2022)
В Кремле прокомментировали резолюцию ПАСЕ по MH17
Пресс-секретарь президента Песков: ПАСЕ вряд ли может выносить вердикты по делу MH17
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты, в этом абсурдность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюцию по МН17.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, несмотря на то, что ассамблея не имеет никакого отношения к ее реальному расследованию. Выводы резолюции повторяют прежние, уже неоднократно опровергавшиеся Россией, утверждения. В резолюции называется "самым убедительным сценарием на данный момент" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из "Бука", предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией.
"Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли резолюцию ПАСЕ.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.