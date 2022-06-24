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МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы - РИА Новости, 24.06.2022
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МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы
МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы - РИА Новости, 24.06.2022
МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы
Россия будет делать соответствующие выводы и принимать должные меры в ответ на попытки США разговаривать с Москвой с позиции силы, заявила в пятницу официальный РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:00
2022-06-24T11:14
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
калининградская область
мария захарова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия будет делать соответствующие выводы и принимать должные меры в ответ на попытки США разговаривать с Москвой с позиции силы, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой – нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область, введенный явно под диктовку США, срыв спецрейса для вывоза из США российских дипломатов, "и словно этого мало – внешне неадекватная, а на деле откровенно провокационная выходка, как справедливо и с возмущением отметила российская общественность, сотрудника Аппарата атташе по вопросам обороны при дипмиссии США в Москве", перечислила она."Есть все основания полагать, что речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее – о грубых и надменных попытках разговаривать с нами "с позиции силы". Будем делать соответствующие выводы и принимать должные меры", - подчеркнул она.
https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html
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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), калининградская область, мария захарова
11:00 24.06.2022 (обновлено: 11:14 24.06.2022)
 
МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы

МИД: Россия сделает выводы и примет меры в ответ на попытки США говорить с позиции силы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия будет делать соответствующие выводы и принимать должные меры в ответ на попытки США разговаривать с Москвой с позиции силы, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой – нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область, введенный явно под диктовку США, срыв спецрейса для вывоза из США российских дипломатов, "и словно этого мало – внешне неадекватная, а на деле откровенно провокационная выходка, как справедливо и с возмущением отметила российская общественность, сотрудника Аппарата атташе по вопросам обороны при дипмиссии США в Москве", перечислила она.
"Есть все основания полагать, что речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее – о грубых и надменных попытках разговаривать с нами "с позиции силы". Будем делать соответствующие выводы и принимать должные меры", - подчеркнул она.
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22 июня, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
 
РоссияСШАВ миреВашингтон (штат)Калининградская областьМария Захарова
 
 
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