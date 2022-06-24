https://ria.ru/20220624/mery-1797769486.html

МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы

МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы - РИА Новости, 24.06.2022

МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы

Россия будет делать соответствующие выводы и принимать должные меры в ответ на попытки США разговаривать с Москвой с позиции силы, заявила в пятницу официальный РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:00

2022-06-24T11:00

2022-06-24T11:14

россия

сша

в мире

вашингтон (штат)

калининградская область

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия будет делать соответствующие выводы и принимать должные меры в ответ на попытки США разговаривать с Москвой с позиции силы, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой – нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область, введенный явно под диктовку США, срыв спецрейса для вывоза из США российских дипломатов, "и словно этого мало – внешне неадекватная, а на деле откровенно провокационная выходка, как справедливо и с возмущением отметила российская общественность, сотрудника Аппарата атташе по вопросам обороны при дипмиссии США в Москве", перечислила она."Есть все основания полагать, что речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее – о грубых и надменных попытках разговаривать с нами "с позиции силы". Будем делать соответствующие выводы и принимать должные меры", - подчеркнул она.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

россия

сша

вашингтон (штат)

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, вашингтон (штат), калининградская область, мария захарова