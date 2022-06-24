https://ria.ru/20220624/memorialy-1798011561.html

Директор музея назвала символику Польши на российских мемориалах неуместной

Директор музея назвала символику Польши на российских мемориалах неуместной - РИА Новости, 24.06.2022

Директор музея назвала символику Польши на российских мемориалах неуместной

В нынешних условиях взаимоотношений Варшавы с Москвой размещение госсимволики Польши на территориях российских мемориалов неуместно, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:52

2022-06-24T21:52

2022-06-24T23:50

польша

россия

варшава

вооруженные силы украины

музей современной истории россии

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В нынешних условиях взаимоотношений Варшавы с Москвой размещение госсимволики Польши на территориях российских мемориалов неуместно, сообщила РИА Новости директор Музея современной истории России Ирина Великанова.По ее словам, "то, что происходит сегодня, к дружбе между Москвой и Варшавой не имеет никакого отношения"."Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка антироссийского режима на Украине, включая прямые поставки вооружений ВСУ, и хамские выходки в отношении наших дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши", — пояснила Великанова.При этом Музей не снимает с себя ответственности по уходу за территорией, где размещены польские захоронения в соответствии с Межправительственным соглашением. Россия помнит все страницы истории и потому бережно относится к сохранению мемориалов и памятников, заключила Великанова.Ранее мемориальные комплексы "Катынь" в Смоленской области и "Медное" в Тверской сняли польские флаги, соседствовавшие ранее с триколором.

https://ria.ru/20220622/polsha-1797191729.html

https://ria.ru/20220624/kartina-1797766819.html

польша

россия

варшава

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польша, россия, варшава, вооруженные силы украины, музей современной истории россии