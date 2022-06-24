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Директор музея назвала символику Польши на российских мемориалах неуместной - РИА Новости, 24.06.2022
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Директор музея назвала символику Польши на российских мемориалах неуместной
Директор музея назвала символику Польши на российских мемориалах неуместной - РИА Новости, 24.06.2022
Директор музея назвала символику Польши на российских мемориалах неуместной
В нынешних условиях взаимоотношений Варшавы с Москвой размещение госсимволики Польши на территориях российских мемориалов неуместно, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:52
2022-06-24T23:50
польша
россия
варшава
вооруженные силы украины
музей современной истории россии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В нынешних условиях взаимоотношений Варшавы с Москвой размещение госсимволики Польши на территориях российских мемориалов неуместно, сообщила РИА Новости директор Музея современной истории России Ирина Великанова.По ее словам, "то, что происходит сегодня, к дружбе между Москвой и Варшавой не имеет никакого отношения"."Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка антироссийского режима на Украине, включая прямые поставки вооружений ВСУ, и хамские выходки в отношении наших дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши", — пояснила Великанова.При этом Музей не снимает с себя ответственности по уходу за территорией, где размещены польские захоронения в соответствии с Межправительственным соглашением. Россия помнит все страницы истории и потому бережно относится к сохранению мемориалов и памятников, заключила Великанова.Ранее мемориальные комплексы "Катынь" в Смоленской области и "Медное" в Тверской сняли польские флаги, соседствовавшие ранее с триколором.
https://ria.ru/20220622/polsha-1797191729.html
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польша, россия, варшава, вооруженные силы украины, музей современной истории россии
21:52 24.06.2022 (обновлено: 23:50 24.06.2022)
 
Директор музея назвала символику Польши на российских мемориалах неуместной

Директор музея Великанова назвала госсимволику Польши на российских мемориалах неуместной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова
Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В нынешних условиях взаимоотношений Варшавы с Москвой размещение госсимволики Польши на территориях российских мемориалов неуместно, сообщила РИА Новости директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

"В Межправительственном соглашении России и Республики Польша от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах "Катынь" и "Медное" никак не оговаривается, таким образом юридических оснований для размещения флага нет и не было. Два флага – российский и польский на мемориалах являлись символом дружбы между нашими странами", — сказала она.

По ее словам, "то, что происходит сегодня, к дружбе между Москвой и Варшавой не имеет никакого отношения".
"Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка антироссийского режима на Украине, включая прямые поставки вооружений ВСУ, и хамские выходки в отношении наших дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши", — пояснила Великанова.
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При этом Музей не снимает с себя ответственности по уходу за территорией, где размещены польские захоронения в соответствии с Межправительственным соглашением. Россия помнит все страницы истории и потому бережно относится к сохранению мемориалов и памятников, заключила Великанова.
Ранее мемориальные комплексы "Катынь" в Смоленской области и "Медное" в Тверской сняли польские флаги, соседствовавшие ранее с триколором.
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