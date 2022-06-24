https://ria.ru/20220624/memorial-1797942569.html

В Макеевке появился мемориал девочке, погибшей из-за украинских обстрелов

В Макеевке появился мемориал девочке, погибшей из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 24.06.2022

В Макеевке появился мемориал девочке, погибшей из-за украинских обстрелов

В Макеевке в Донецкой Народной республике появился стихийный мемориал в память о шестилетней девочке Алине Гребенниковой, погибшей 21 июня в результате обстрела РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:45

2022-06-24T17:45

2022-06-24T18:15

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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МАКЕЕВКА (ДНР), 24 июн – РИА Новости. В Макеевке в Донецкой Народной республике появился стихийный мемориал в память о шестилетней девочке Алине Гребенниковой, погибшей 21 июня в результате обстрела со стороны украинских войск, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Во время обстрела пострадало ещё два ребенка. Снаряд прилетел в детскую площадку возле школы № 56.По словам директора школы Татьяны Сеньковской, обстрелы начались около семи часов."Когда начались взрывы, я услышала крик детей, мы же настроены на детей. Это, оказывается, девочка с соседнего дома. У ее мамы четверо дочек. Мама была в магазине, а папа возился здесь. Он двоих младших накрыл, а эта стояла", - рассказала директор школы.Она сообщила, что мемориал устанавливали работники детского сада. "Мы пришли, вся наша школа, 93 школа, инспектора приехали, родители тоже приехали – мама, папа", - сказала Сеньковская. По ее словам, в Макеевке, кроме социальной инфраструктуры больше ничего не находится."Куда стрелять? Школа, областная психбольница, своих было много больных, еще мариупольских привезли. Вот магазин, поселок, гаражи. Всё. Тут ничего нет, тут нет военных и военной техники", - возмутилась директор школы.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска 21 июня, в день, когда погиб ребенок, выпустили по Макеевке 15 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html

макеевка

донецкая народная республика

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Мемориал памяти 6-летней Алине, погибшей во время обстрела Макеевки украинскими войсками Мемориал памяти 6-летней Алине, погибшей во время обстрела Макеевки украинскими войсками 2022-06-24T17:45 true PT1M37S

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макеевка, донецкая народная республика, донбасс