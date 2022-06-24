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Сын Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
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Сын Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя, сообщили СМИ
Сын Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
Сын Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя, сообщили СМИ
Суд удовлетворил просьбу 18-летнего сына американского миллиардера Илона Маска о смене имени и пола, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:29
2022-06-24T02:19
в мире
сша
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд удовлетворил просьбу 18-летнего сына американского миллиардера Илона Маска о смене имени и пола, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.Ксавье Маск родился мальчиком. В апреле он потребовал в суде, чтобы ему сменили имя в соответствии с гендерной идентичностью. Он также заявил, что больше не хочет жить с биологическим отцом и быть связанным с ним каким-либо образом.Таким образом, Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон. Миллиардер развелся с ее матерью Джастин Уилсон в 2008 году.
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в мире, сша
01:29 24.06.2022 (обновлено: 02:19 24.06.2022)
 
Сын Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя, сообщили СМИ

NBC News: сын Илона Маска Ксавье официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд удовлетворил просьбу 18-летнего сына американского миллиардера Илона Маска о смене имени и пола, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.
Ксавье Маск родился мальчиком. В апреле он потребовал в суде, чтобы ему сменили имя в соответствии с гендерной идентичностью. Он также заявил, что больше не хочет жить с биологическим отцом и быть связанным с ним каким-либо образом.
"Поскольку возражений нет, ходатайство о смене имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено", - цитирует телеканал постановление судьи.
Таким образом, Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон. Миллиардер развелся с ее матерью Джастин Уилсон в 2008 году.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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