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Сын Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя, сообщили СМИ

Сын Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022

Сын Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя, сообщили СМИ

Суд удовлетворил просьбу 18-летнего сына американского миллиардера Илона Маска о смене имени и пола, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T01:29

2022-06-24T01:29

2022-06-24T02:19

в мире

сша

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд удовлетворил просьбу 18-летнего сына американского миллиардера Илона Маска о смене имени и пола, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.Ксавье Маск родился мальчиком. В апреле он потребовал в суде, чтобы ему сменили имя в соответствии с гендерной идентичностью. Он также заявил, что больше не хочет жить с биологическим отцом и быть связанным с ним каким-либо образом.Таким образом, Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон. Миллиардер развелся с ее матерью Джастин Уилсон в 2008 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220604/utechka-1793181571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша