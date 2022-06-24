“Марш Победителей”: как проходил первый парад Победы

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77 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы. В торжественном шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов и 2536 других офицеров, более 30 тысяч солдат. Марш длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский.