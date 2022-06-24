https://ria.ru/20220624/makedoniya-1797838283.html
Болгария проголосовала за снятие вето на вступление Северной Македонии в ЕС
Болгария проголосовала за снятие вето на вступление Северной Македонии в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Болгария проголосовала за снятие вето на вступление Северной Македонии в ЕС
Парламент Болгарии проголосовал за то, чтобы снять вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:50
2022-06-24T13:50
2022-06-24T14:04
болгария
в мире
евросоюз
северная македония
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламент Болгарии проголосовал за то, чтобы снять вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.Ранее Болгарское национальное телевидение сообщило, что комитет по международным делам парламента Болгарии проголосовал за отмену вето на переговоры по поводу вступления в Евросоюз Северной Македонии.Согласно агентству Рейтер, депутаты также проголосовали за снятие вето, что может позволить соседней стране начать переговоры о вступлении в Евросоюз.Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности потому, что его блокирует Болгария.
https://ria.ru/20220504/evrosoyuz-1786846341.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, в мире, евросоюз, северная македония
13:50 24.06.2022 (обновлено: 14:04 24.06.2022)
Болгария проголосовала за снятие вето на вступление Северной Македонии в ЕС
Парламент Болгарии проголосовал за снятие вето на вступление Северной Македонии в ЕС