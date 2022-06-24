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Песков ответил на вопрос, навестит ли Путин сибирскую отшельницу Лыкову - РИА Новости, 24.06.2022
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Песков ответил на вопрос, навестит ли Путин сибирскую отшельницу Лыкову
Песков ответил на вопрос, навестит ли Путин сибирскую отшельницу Лыкову - РИА Новости, 24.06.2022
Песков ответил на вопрос, навестит ли Путин сибирскую отшельницу Лыкову
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не располагает информацией, будет ли у президента РФ Владимира Путина время на то, чтобы посетить сибирскую... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:11
2022-06-24T13:11
агафья лыкова
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не располагает информацией, будет ли у президента РФ Владимира Путина время на то, чтобы посетить сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, про ее письмо в Кремле узнали из СМИ.Ранее СМИ сообщали, что сибирская отшельница написала письмо Путину с просьбой навестить её, рассказала, что постоянно молится за главу государства."Но она (Агафья Лыкова - ред.) достаточно далеко живёт, и к ней добираться непросто, насколько я знаю. Знаю, что местное население её навещает, справляется о её здоровье, оказывает ей помощь. Знаю, что губернатор проявляет заботу. А что касается президента, то я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней. Если будет, то когда? Поэтому точно сказать не могу", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, приедет ли Путин навестить отшельницу.Пресс-секретарь президента добавил, что письма не видел, про него в Кремле прочли в СМИ.
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агафья лыкова, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
13:11 24.06.2022
 
Песков ответил на вопрос, навестит ли Путин сибирскую отшельницу Лыкову

Песков не знает, будет ли у Путина время навестить сибирскую отшельницу Лыкову

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСибирская отшельница Агафья Лыкова
Сибирская отшельница Агафья Лыкова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не располагает информацией, будет ли у президента РФ Владимира Путина время на то, чтобы посетить сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, про ее письмо в Кремле узнали из СМИ.
Ранее СМИ сообщали, что сибирская отшельница написала письмо Путину с просьбой навестить её, рассказала, что постоянно молится за главу государства.
"Но она (Агафья Лыкова - ред.) достаточно далеко живёт, и к ней добираться непросто, насколько я знаю. Знаю, что местное население её навещает, справляется о её здоровье, оказывает ей помощь. Знаю, что губернатор проявляет заботу. А что касается президента, то я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней. Если будет, то когда? Поэтому точно сказать не могу", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, приедет ли Путин навестить отшельницу.
Пресс-секретарь президента добавил, что письма не видел, про него в Кремле прочли в СМИ.
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Агафья ЛыковаРоссияПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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