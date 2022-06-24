https://ria.ru/20220624/lnr-1798003734.html

Южная группировка войск завершила освобождение Горского и Золотого в ЛНР

Южная группировка войск завершила освобождение Горского и Золотого в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022

Южная группировка войск завершила освобождение Горского и Золотого в ЛНР

Южная группировка войск, которой командует главком ВКС России Сергей Суровикин, завершила разгром окруженной украинской группировки в "горском котле",... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:50

2022-06-24T20:50

2022-06-24T20:52

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797788026_0:189:2338:1504_1920x0_80_0_0_aa56ee906dfe1d167701a0100fc7749a.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Южная группировка войск, которой командует главком ВКС России Сергей Суровикин, завершила разгром окруженной украинской группировки в "горском котле", освобождены населенные пункты Горское и Золотое, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в "горском котле", - сказал Конашенков."Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое", - добавил он.

https://ria.ru/20220624/spetsoperatsiya-1797810125.html

украина

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины