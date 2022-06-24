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Южная группировка войск завершила освобождение Горского и Золотого в ЛНР
Южная группировка войск завершила освобождение Горского и Золотого в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
Южная группировка войск завершила освобождение Горского и Золотого в ЛНР
Южная группировка войск, которой командует главком ВКС России Сергей Суровикин, завершила разгром окруженной украинской группировки в "горском котле",... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:50
2022-06-24T20:50
2022-06-24T20:52
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Южная группировка войск, которой командует главком ВКС России Сергей Суровикин, завершила разгром окруженной украинской группировки в "горском котле", освобождены населенные пункты Горское и Золотое, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в "горском котле", - сказал Конашенков."Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое", - добавил он.
https://ria.ru/20220624/spetsoperatsiya-1797810125.html
украина
донбасс
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украина, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
20:50 24.06.2022 (обновлено: 20:52 24.06.2022)
Южная группировка войск завершила освобождение Горского и Золотого в ЛНР
Минобороны: южная группировка войск разгромила украинские войска в "горском котле"