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Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск

Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск - РИА Новости, 24.06.2022

Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск

Танковые подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке пехоты и артиллерии активно поддерживают наступление на Лисичанск, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 24.06.2022

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2022-06-24T22:06

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Танковые подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке пехоты и артиллерии активно поддерживают наступление на Лисичанск, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным "Бритва".Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Лисичанск в Донбассе находится в оперативном окружении."Танковые подразделения сами не могут работать, это очень тяжело. Они постоянно работают с пехотой и под прикрытием артиллерии. Сейчас активно работает наша артиллерия, подавляет огневые точки противника, сейчас активное наступление идет в сторону Лисичанска", - рассказал командир.Он уточнил, что в танковых подразделениях ЛНР довольно-таки много трофейных машин, которые выполняют боевые задачи."Мы (танковые подразделения ЛНР – ред.) активно принимаем участие в наступлении, пытаемся зайти с флангов и с дальних дистанций поражаем огневые точки противника", - пояснил военнослужащий Народной милиции республики.

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лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наступление танкового подразделения ЛНР на Лисичанск Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск. Командир рассказал РИА Новости о ходе операции. 2022-06-24T22:06 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, донбасс, технологии, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр