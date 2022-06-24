https://ria.ru/20220624/lisichansk-1798013886.html
Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск
Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск - РИА Новости, 24.06.2022
Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск
Танковые подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке пехоты и артиллерии активно поддерживают наступление на Лисичанск, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T22:06
2022-06-24T22:06
2022-06-24T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
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технологии
лисичанск
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Танковые подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке пехоты и артиллерии активно поддерживают наступление на Лисичанск, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным "Бритва".Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Лисичанск в Донбассе находится в оперативном окружении."Танковые подразделения сами не могут работать, это очень тяжело. Они постоянно работают с пехотой и под прикрытием артиллерии. Сейчас активно работает наша артиллерия, подавляет огневые точки противника, сейчас активное наступление идет в сторону Лисичанска", - рассказал командир.Он уточнил, что в танковых подразделениях ЛНР довольно-таки много трофейных машин, которые выполняют боевые задачи."Мы (танковые подразделения ЛНР – ред.) активно принимаем участие в наступлении, пытаемся зайти с флангов и с дальних дистанций поражаем огневые точки противника", - пояснил военнослужащий Народной милиции республики.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Наступление танкового подразделения ЛНР на Лисичанск
Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск. Командир рассказал РИА Новости о ходе операции.
2022-06-24T22:06
true
PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, донбасс, технологии, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск
Луганский командир: танковые подразделения активно поддерживают наступление на Лисичанск
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Танковые подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке пехоты и артиллерии активно поддерживают наступление на Лисичанск, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным "Бритва".
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
заявил, что город Лисичанск
в Донбассе
находится в оперативном окружении.
"Танковые подразделения сами не могут работать, это очень тяжело. Они постоянно работают с пехотой и под прикрытием артиллерии. Сейчас активно работает наша артиллерия, подавляет огневые точки противника, сейчас активное наступление идет в сторону Лисичанска", - рассказал командир.
Он уточнил, что в танковых подразделениях ЛНР довольно-таки много трофейных машин, которые выполняют боевые задачи.
"Мы (танковые подразделения ЛНР – ред.) активно принимаем участие в наступлении, пытаемся зайти с флангов и с дальних дистанций поражаем огневые точки противника", - пояснил военнослужащий Народной милиции республики.