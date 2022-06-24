Рейтинг@Mail.ru
Российские военные блокировали Лисичанск с юга - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/lisichansk-1798002174.html
Российские военные блокировали Лисичанск с юга
Российские военные блокировали Лисичанск с юга - РИА Новости, 24.06.2022
Российские военные блокировали Лисичанск с юга
Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:43
2022-06-24T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лисичанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797826925_0:81:3068:1807_1920x0_80_0_0_ba81256f026dfbffec87ccd0200132de.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Наступлением руководил генерал-полковник Александр Лапин.Конашенков подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.Кроме того, южная группировка войск под командованием главкома ВКС России генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженных отрядов ВСУ в горском котле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html
россия
лисичанск
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797826925_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_9c495052973eea90c37415da369710b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лисичанск, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, александр лапин, владимир путин, донбасс, войска воздушно-космической обороны
20:43 24.06.2022 (обновлено: 22:06 24.06.2022)
 
Российские военные блокировали Лисичанск с юга

Минобороны России сообщило о блокировании Лисичанска с юга группировкой войск "Центр"

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Наступлением руководил генерал-полковник Александр Лапин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022
Инфографика
Посмотреть
Конашенков подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.
Кроме того, южная группировка войск под командованием главкома ВКС России генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженных отрядов ВСУ в горском котле.

"Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое", — объявил Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Танк Т-72 ВС РФ в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
14:25
"Счет пошел на дни". С чем столкнулись ВСУ в Северодонецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛисичанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковАлександр ЛапинВладимир ПутинДонбассВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала