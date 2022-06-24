20:43 24.06.2022 (обновлено: 22:06 24.06.2022)
Российские военные блокировали Лисичанск с юга
Минобороны России сообщило о блокировании Лисичанска с юга группировкой войск "Центр"
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Наступлением руководил генерал-полковник Александр Лапин.
Конашенков подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.
"Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое", — объявил Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.