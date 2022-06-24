https://ria.ru/20220624/lisichansk-1798002174.html

Российские военные блокировали Лисичанск с юга

Российские военные блокировали Лисичанск с юга - РИА Новости, 24.06.2022

Российские военные блокировали Лисичанск с юга

Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:43

2022-06-24T20:43

2022-06-24T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

лисичанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797826925_0:81:3068:1807_1920x0_80_0_0_ba81256f026dfbffec87ccd0200132de.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Наступлением руководил генерал-полковник Александр Лапин.Конашенков подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.Кроме того, южная группировка войск под командованием главкома ВКС России генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженных отрядов ВСУ в горском котле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

россия

лисичанск

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, лисичанск, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, александр лапин, владимир путин, донбасс, войска воздушно-космической обороны