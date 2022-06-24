https://ria.ru/20220624/lisichansk-1797930920.html

Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение

Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение - РИА Новости, 24.06.2022

Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение

Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики взяли Лисичанск в оперативное окружение, заявил в эфире телеканала "Россия 24" официальный... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:27

2022-06-24T17:27

2022-06-24T21:19

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики взяли Лисичанск в оперативное окружение, заявил в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Сегодня были освобождены населенный пункт Горское и закончено освобождение населенного пункта Золотое. Сейчас там продолжается работа по определению и зачистке оставшихся боевиков, города полностью под контролем ЛНР, таким образом, сжимается кольцо вокруг Лисичанска, город фактически находится в состоянии оперативного окружения", — сказал он.Филипоненко уточнил, что для ВСУ практически отрезаны пути снабжения, подхода войск и техники и эвакуации раненых. Союзные войска ЛНР и России подавляют огневые точки противника и "сдавливают петлю на шее врага".Накануне посол республики в Москве Родион Мирошник отметил, что в Лисичанске группа украинских войск насчитывает до семи тысяч солдат и офицеров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наступление танкового подразделения ЛНР на Лисичанск Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск. Командир рассказал РИА Новости о ходе операции. 2022-06-24T17:27 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр