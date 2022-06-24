https://ria.ru/20220624/lisichansk-1797930920.html
Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение
Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение - РИА Новости, 24.06.2022
Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение
Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики взяли Лисичанск в оперативное окружение, заявил в эфире телеканала "Россия 24" официальный... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:27
2022-06-24T17:27
2022-06-24T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики взяли Лисичанск в оперативное окружение, заявил в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Сегодня были освобождены населенный пункт Горское и закончено освобождение населенного пункта Золотое. Сейчас там продолжается работа по определению и зачистке оставшихся боевиков, города полностью под контролем ЛНР, таким образом, сжимается кольцо вокруг Лисичанска, город фактически находится в состоянии оперативного окружения", — сказал он.Филипоненко уточнил, что для ВСУ практически отрезаны пути снабжения, подхода войск и техники и эвакуации раненых. Союзные войска ЛНР и России подавляют огневые точки противника и "сдавливают петлю на шее врага".Накануне посол республики в Москве Родион Мирошник отметил, что в Лисичанске группа украинских войск насчитывает до семи тысяч солдат и офицеров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Наступление танкового подразделения ЛНР на Лисичанск
Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск. Командир рассказал РИА Новости о ходе операции.
2022-06-24T17:27
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PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:27 24.06.2022 (обновлено: 21:19 24.06.2022)
Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение
Народная милиция ЛНР зачистила Горское и Золотое и взяла Лисичанск в оперативное окружение