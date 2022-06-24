https://ria.ru/20220624/likhach-1797793576.html

Источник назвал виновника крупного ДТП в центре Москвы

Источник назвал виновника крупного ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 24.06.2022

Источник назвал виновника крупного ДТП в центре Москвы

Лихачом, устроившим крупное ДТП в центре Москвы с двумя погибшими, оказался 24-летний приезжий из Ставрополя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:04

2022-06-24T12:04

2022-06-24T12:14

происшествия

авто

москва

ставрополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797739480_24:123:1230:802_1920x0_80_0_0_9f3685ab9c89e207ba167d066dade6f3.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Лихачом, устроившим крупное ДТП в центре Москвы с двумя погибшими, оказался 24-летний приезжий из Ставрополя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Трагедия произошла в ночь на пятницу: как передавал корреспондент РИА Новости с места, Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре, врезался в здание и сгорел.По данным прокуратуры, два человека погибли и шестеро пострадали. Авария произошла из-за грубого нарушения Правил дорожного движения – водитель Mercedes пролетел на красный на пересечении с Садовым кольцом, отметили ранее в столичной полиции."За рулем был приезжий из Ставрополя, 24-летний Мурат Салпагаров", - сказал источник РИА Новости.О его дальнейшей судьбе пока официально ничего не известно – находится ли он среди двух погибших или смог выжить.Пассажиров загоревшегося Mercedes помогли спасти прохожие, в том числе старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев, рассказал РИА Новости ранее главный тренер сборной Дагестана Гаджи Рашидов.По его словам, Алиев поступил как настоящий дагестанец, россиянин и мужчина, "оказался в нужное время в нужном месте".

https://ria.ru/20220624/semya-1797744081.html

москва

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва, ставрополь