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Источник назвал виновника крупного ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 24.06.2022
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Источник назвал виновника крупного ДТП в центре Москвы
Источник назвал виновника крупного ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 24.06.2022
Источник назвал виновника крупного ДТП в центре Москвы
Лихачом, устроившим крупное ДТП в центре Москвы с двумя погибшими, оказался 24-летний приезжий из Ставрополя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:04
2022-06-24T12:14
происшествия
авто
москва
ставрополь
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Лихачом, устроившим крупное ДТП в центре Москвы с двумя погибшими, оказался 24-летний приезжий из Ставрополя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Трагедия произошла в ночь на пятницу: как передавал корреспондент РИА Новости с места, Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре, врезался в здание и сгорел.По данным прокуратуры, два человека погибли и шестеро пострадали. Авария произошла из-за грубого нарушения Правил дорожного движения – водитель Mercedes пролетел на красный на пересечении с Садовым кольцом, отметили ранее в столичной полиции."За рулем был приезжий из Ставрополя, 24-летний Мурат Салпагаров", - сказал источник РИА Новости.О его дальнейшей судьбе пока официально ничего не известно – находится ли он среди двух погибших или смог выжить.Пассажиров загоревшегося Mercedes помогли спасти прохожие, в том числе старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев, рассказал РИА Новости ранее главный тренер сборной Дагестана Гаджи Рашидов.По его словам, Алиев поступил как настоящий дагестанец, россиянин и мужчина, "оказался в нужное время в нужном месте".
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происшествия, авто, москва, ставрополь
12:04 24.06.2022 (обновлено: 12:14 24.06.2022)
 
Источник назвал виновника крупного ДТП в центре Москвы

Крупное ДТП в центре Москвы с двумя погибшими устроил лихач из Ставрополя

© Фото : официальный канал прокуратуры г. Москвы в TelegramНа месте ДТП на Зубовском бульваре в Москве
На месте ДТП на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : официальный канал прокуратуры г. Москвы в Telegram
На месте ДТП на Зубовском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Лихачом, устроившим крупное ДТП в центре Москвы с двумя погибшими, оказался 24-летний приезжий из Ставрополя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла в ночь на пятницу: как передавал корреспондент РИА Новости с места, Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре, врезался в здание и сгорел.
По данным прокуратуры, два человека погибли и шестеро пострадали. Авария произошла из-за грубого нарушения Правил дорожного движения – водитель Mercedes пролетел на красный на пересечении с Садовым кольцом, отметили ранее в столичной полиции.
"За рулем был приезжий из Ставрополя, 24-летний Мурат Салпагаров", - сказал источник РИА Новости.
О его дальнейшей судьбе пока официально ничего не известно – находится ли он среди двух погибших или смог выжить.
ДТП на автомобильной дороге Дон в Павловском районе Краснодарского края. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
09:43
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек
Пассажиров загоревшегося Mercedes помогли спасти прохожие, в том числе старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев, рассказал РИА Новости ранее главный тренер сборной Дагестана Гаджи Рашидов.
По его словам, Алиев поступил как настоящий дагестанец, россиянин и мужчина, "оказался в нужное время в нужном месте".
 
ПроисшествияАвтоМоскваСтаврополь
 
 
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