https://ria.ru/20220624/lgoty-1797805668.html

В Воронежской области создали льготные условия для логистических центров

В Воронежской области создали льготные условия для логистических центров - РИА Новости, 24.06.2022

В Воронежской области создали льготные условия для логистических центров

Депутаты Воронежской областной думы создали льготные условия для строительства в регионе логистических распределительных центров, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:39

2022-06-24T12:39

2022-06-24T12:39

воронежская область

воронежская область

воронежская областная дума

экономика

владимир нетесов

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы создали льготные условия для строительства в регионе логистических распределительных центров, говорится в сообщении заксобрания.Депутаты приняли блок законов, направленных на совершенствование системы мер господдержки инвестиционной деятельности на территории региона. В частности, в законе "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" был дополнен список критериев инвестпроектов, для включения их в перечень особо значимых, а значит, имеющих право на меры господдержки. Льготы смогут получить проекты строительства крупных распределительных логистических центров на территории региона."Это проекты с объемом инвестиций не менее 5 миллиардов рублей при условии создания распределительных логистических центров на территории Воронежской области. В настоящее время в связи с развитием онлайн-торговли увеличиваются потребности операторов онлайн-торговли в новых распределительных логистических центрах. Строительство подобных центров предусматривает создание до 5 тысяч новых рабочих мест", — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Инвесторы смогут рассчитывать на льготу по налогу на имущество организаций на срок до пяти лет, а также инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.Как отмечает облдума, в настоящее время при областной поддержке реализуется 68 особо значимых инвестиционных проектов на общую сумму почти 252 миллиарда рублей. По итогам прошлого года такие проекты дали региону 1724 новых рабочих места.Ранее депутаты Воронежской областной думы освободили от уплаты налога на имущество организации, реализующие проекты по модернизации действующих производств.

https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797517451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, воронежская областная дума, экономика, владимир нетесов