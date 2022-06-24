Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области создали льготные условия для логистических центров - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20220624/lgoty-1797805668.html
В Воронежской области создали льготные условия для логистических центров
В Воронежской области создали льготные условия для логистических центров - РИА Новости, 24.06.2022
В Воронежской области создали льготные условия для логистических центров
Депутаты Воронежской областной думы создали льготные условия для строительства в регионе логистических распределительных центров, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:39
2022-06-24T12:39
воронежская область
воронежская область
воронежская областная дума
экономика
владимир нетесов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы создали льготные условия для строительства в регионе логистических распределительных центров, говорится в сообщении заксобрания.Депутаты приняли блок законов, направленных на совершенствование системы мер господдержки инвестиционной деятельности на территории региона. В частности, в законе "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" был дополнен список критериев инвестпроектов, для включения их в перечень особо значимых, а значит, имеющих право на меры господдержки. Льготы смогут получить проекты строительства крупных распределительных логистических центров на территории региона."Это проекты с объемом инвестиций не менее 5 миллиардов рублей при условии создания распределительных логистических центров на территории Воронежской области. В настоящее время в связи с развитием онлайн-торговли увеличиваются потребности операторов онлайн-торговли в новых распределительных логистических центрах. Строительство подобных центров предусматривает создание до 5 тысяч новых рабочих мест", — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Инвесторы смогут рассчитывать на льготу по налогу на имущество организаций на срок до пяти лет, а также инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.Как отмечает облдума, в настоящее время при областной поддержке реализуется 68 особо значимых инвестиционных проектов на общую сумму почти 252 миллиарда рублей. По итогам прошлого года такие проекты дали региону 1724 новых рабочих места.Ранее депутаты Воронежской областной думы освободили от уплаты налога на имущество организации, реализующие проекты по модернизации действующих производств.
https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797517451.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, воронежская областная дума, экономика, владимир нетесов
12:39 24.06.2022
 

В Воронежской области создали льготные условия для логистических центров

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы создали льготные условия для строительства в регионе логистических распределительных центров, говорится в сообщении заксобрания.
Депутаты приняли блок законов, направленных на совершенствование системы мер господдержки инвестиционной деятельности на территории региона. В частности, в законе "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" был дополнен список критериев инвестпроектов, для включения их в перечень особо значимых, а значит, имеющих право на меры господдержки. Льготы смогут получить проекты строительства крупных распределительных логистических центров на территории региона.
"Это проекты с объемом инвестиций не менее 5 миллиардов рублей при условии создания распределительных логистических центров на территории Воронежской области. В настоящее время в связи с развитием онлайн-торговли увеличиваются потребности операторов онлайн-торговли в новых распределительных логистических центрах. Строительство подобных центров предусматривает создание до 5 тысяч новых рабочих мест", — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Инвесторы смогут рассчитывать на льготу по налогу на имущество организаций на срок до пяти лет, а также инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.
Заседание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 11:52Воронежская область
Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом
Как отмечает облдума, в настоящее время при областной поддержке реализуется 68 особо значимых инвестиционных проектов на общую сумму почти 252 миллиарда рублей. По итогам прошлого года такие проекты дали региону 1724 новых рабочих места.
Ранее депутаты Воронежской областной думы освободили от уплаты налога на имущество организации, реализующие проекты по модернизации действующих производств.
 
Воронежская областьВоронежская областьВоронежская областная ДумаЭкономикаВладимир Нетесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала