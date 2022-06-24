https://ria.ru/20220624/leto-1797875492.html
Синоптик пообещал россиянам теплое и комфортное лето
Синоптик пообещал россиянам теплое и комфортное лето - РИА Новости, 24.06.2022
Синоптик пообещал россиянам теплое и комфортное лето
Нынешнее лето будет комфортным и не таким жарким, как в прошлом году, температура окажется около нормы или выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:20
2022-06-24T15:20
2022-06-24T15:20
общество
россия
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нынешнее лето будет комфортным и не таким жарким, как в прошлом году, температура окажется около нормы или выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Летний период на европейской территории (России) прогнозируется около и выше нормы, то есть нехолодное лето", - сказал Вильфанд на онлайн-брифинге.Он напомнил, что за более чем 140 лет наблюдений прошлогоднее лето было одним из самых жарких: самое жаркое фиксировали в 2010 году, на втором месте оказалось лето 1972 года, а лето 2021 года – на третьем."Нынешнее лето прогнозируется не таким жарким, но комфортным", - отметил Вильфанд.
https://ria.ru/20220622/leto-1797430799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
Синоптик пообещал россиянам теплое и комфортное лето
Синоптик Вильфанд: нынешнее лето будет комфортным и не таким жарким, как в 2021 году
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нынешнее лето будет комфортным и не таким жарким, как в прошлом году, температура окажется около нормы или выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Летний период на европейской территории (России
) прогнозируется около и выше нормы, то есть нехолодное лето", - сказал Вильфанд
на онлайн-брифинге.
Он напомнил, что за более чем 140 лет наблюдений прошлогоднее лето было одним из самых жарких: самое жаркое фиксировали в 2010 году, на втором месте оказалось лето 1972 года, а лето 2021 года – на третьем.
"Нынешнее лето прогнозируется не таким жарким, но комфортным", - отметил Вильфанд.