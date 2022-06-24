https://ria.ru/20220624/leto-1797875492.html

Синоптик пообещал россиянам теплое и комфортное лето

Синоптик пообещал россиянам теплое и комфортное лето - РИА Новости, 24.06.2022

Синоптик пообещал россиянам теплое и комфортное лето

Нынешнее лето будет комфортным и не таким жарким, как в прошлом году, температура окажется около нормы или выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:20

2022-06-24T15:20

2022-06-24T15:20

общество

россия

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779615552_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_ea6cdb9ced5146215c321c6dd086c2e6.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нынешнее лето будет комфортным и не таким жарким, как в прошлом году, температура окажется около нормы или выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Летний период на европейской территории (России) прогнозируется около и выше нормы, то есть нехолодное лето", - сказал Вильфанд на онлайн-брифинге.Он напомнил, что за более чем 140 лет наблюдений прошлогоднее лето было одним из самых жарких: самое жаркое фиксировали в 2010 году, на втором месте оказалось лето 1972 года, а лето 2021 года – на третьем."Нынешнее лето прогнозируется не таким жарким, но комфортным", - отметил Вильфанд.

https://ria.ru/20220622/leto-1797430799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, гидрометцентр, роман вильфанд, погода