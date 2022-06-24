https://ria.ru/20220624/les-1797856895.html

В Нижегородской области в 2022 году высадят более 14 тысяч гектаров леса

В Нижегородской области в 2022 году высадят более 14 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 24.06.2022

В Нижегородской области в 2022 году высадят более 14 тысяч гектаров леса

Работы по лесовосстановлению на территории более 14 тысяч гектаров планируется провести в Нижегородской области в рамках регионального проекта "Сохранение... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:29

2022-06-24T14:29

2022-06-24T14:29

нижегородская область

общество

нижегородская область

совет федерации рф

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Работы по лесовосстановлению на территории более 14 тысяч гектаров планируется провести в Нижегородской области в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин."Ключевым направлением федерального проекта "Сохранение лесов" является увеличение площади лесовосстановления. В текущем году леса в регионе восстановлены уже на площади 8,5 тысячи гектаров. Всего планируется восстановить в этом году 14,2 тысячи гектаров леса. Нижегородская область занимает по этому направлению лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросам реализации нацпроекта "Экология".За последние три года лесовосстановление выполнено на площади 40,3 тысячи гектаров, из них в 2021 году - на площади 13,8 тысячи гектаров (при плановом показателе 12,3 тысячи гектаров). Такие объемы позволяют обеспечить баланс выбытия и создания новых лесов к 2024 году на уровне 100%.Так, с 2019 года в рамках реализации проекта приобретено 175 единиц спецтехники, что позволило автоматизировать процессы посадки леса и ухода за созданными лесными культурами.Финансирование регионального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология" в 2022 году составляет 32,46 миллиона рублей. По словам министра лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, создание новых лесов должно быть обеспечено необходимым количеством посадочного материала. Для этого в питомниках региона уже выращено 8 миллионов штук сеянцев, до конца 2022 года количество выращенного посадочного материала составит 17,5 миллиона штук, что в полном объеме удовлетворит потребность области в посадочном материале. Министр подчеркнул, что на случай неурожайных лет в регионе сформирован запас семян лесных растений в объеме более 3 тонн.

https://ria.ru/20211022/sazhentsy-1755850060.html

https://ria.ru/20220616/les-1795909520.html

нижегородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нижегородская область, совет федерации рф, глеб никитин