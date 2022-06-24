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Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России - РИА Новости, 24.06.2022
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Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России
Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России - РИА Новости, 24.06.2022
Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России
Развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, это не военный блок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предоставление... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:55
2022-06-24T14:22
молдавия
украина
россия
евросоюз
в мире
цены на нефть
баку
сергей лавров
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БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, это не военный блок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предоставление Молдавии и Украины статуса кандидатов на членство в ЕС."Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому в отличие от Североатлантического альянса развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков. Это еще раз подтвердил президент Путин, выступая в ходе дискуссии на ПМЭФ", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Баку.
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Лавров: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС не создает риски для РФ
Лавров: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС не создает риски для РФ
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молдавия, украина, россия, евросоюз, в мире, цены на нефть, баку, сергей лавров
12:55 24.06.2022 (обновлено: 14:22 24.06.2022)
 
Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России

Лавров не видит рисков для России в статусе кандидатов в ЕС Молдавии и Украины

Читать ria.ru в
БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, это не военный блок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предоставление Молдавии и Украины статуса кандидатов на членство в ЕС.
"Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому в отличие от Североатлантического альянса развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков. Это еще раз подтвердил президент Путин, выступая в ходе дискуссии на ПМЭФ", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Баку.
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МолдавияУкраинаРоссияЕвросоюзВ миреЦены на нефтьБакуСергей Лавров
 
 
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