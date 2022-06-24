https://ria.ru/20220624/lavrov-1797812833.html

Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России

Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России - РИА Новости, 24.06.2022

Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России

Развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, это не военный блок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предоставление... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:55

2022-06-24T12:55

2022-06-24T14:22

молдавия

украина

россия

евросоюз

в мире

цены на нефть

баку

сергей лавров

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БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, это не военный блок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предоставление Молдавии и Украины статуса кандидатов на членство в ЕС."Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому в отличие от Североатлантического альянса развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков. Это еще раз подтвердил президент Путин, выступая в ходе дискуссии на ПМЭФ", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Баку.

https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797746970.html

молдавия

украина

россия

баку

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Лавров: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС не создает риски для РФ Лавров: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС не создает риски для РФ 2022-06-24T12:55 true PT1M31S

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молдавия, украина, россия, евросоюз, в мире, цены на нефть, баку, сергей лавров