https://ria.ru/20220624/lavrov-1797812833.html
Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России
Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России - РИА Новости, 24.06.2022
Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России
Развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, это не военный блок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предоставление... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:55
2022-06-24T12:55
2022-06-24T14:22
молдавия
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сергей лавров
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БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, это не военный блок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предоставление Молдавии и Украины статуса кандидатов на членство в ЕС."Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому в отличие от Североатлантического альянса развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков. Это еще раз подтвердил президент Путин, выступая в ходе дискуссии на ПМЭФ", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Баку.
https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797746970.html
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Лавров: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС не создает риски для РФ
Лавров: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС не создает риски для РФ
2022-06-24T12:55
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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молдавия, украина, россия, евросоюз, в мире, цены на нефть, баку, сергей лавров
12:55 24.06.2022 (обновлено: 14:22 24.06.2022)
Лавров считает, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России
Лавров не видит рисков для России в статусе кандидатов в ЕС Молдавии и Украины