"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева
Кушанашвили рассказал о парализованном состоянии Моисеева
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторском шоу заявил, что Борис Моисеев практически парализован, поэтому внесение его имени в список запрещенных артистов на Северном Кавказе не имеет смысла.
"Вы знаете, что тот список артистов, который приготовили на Северном Кавказе и каждое имя которого, по мнению его составителей, являет угрозу для ментального здоровья молодых, там включен был Борис Моисеев. Он уже почти десятилетия парализован… практически парализован", – сказал Отар.
Он добавил, что артист не может причинить никому вреда.
"Он уже не то, что вреда не может никому… Он уже такой вред себе причинил всей своей содомо-гоморровской жизнью… Это все равно, что в список включить призрак сторожа Ваганьковского кладбища", – заключил Кушанашвили.
10 лет назад Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.