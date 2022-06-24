https://ria.ru/20220624/kushanashvili-1797840351.html

"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева

"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева - РИА Новости, 24.06.2022

"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева

Отар Кушанашвили в авторском шоу заявил, что Борис Моисеев практически парализован, поэтому внесение его имени в список запрещенных артистов на Северном Кавказе РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:58

2022-06-24T13:58

2022-06-24T13:58

шоубиз

знаменитости

отар кушанашвили

борис моисеев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторском шоу заявил, что Борис Моисеев практически парализован, поэтому внесение его имени в список запрещенных артистов на Северном Кавказе не имеет смысла.Он добавил, что артист не может причинить никому вреда.10 лет назад Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.

https://ria.ru/20210729/moiseev-1743485660.html

https://ria.ru/20220325/sadalskiy-1780117659.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, отар кушанашвили, борис моисеев, шоу-бизнес