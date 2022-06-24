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"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева - РИА Новости, 24.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220624/kushanashvili-1797840351.html
"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева
"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева - РИА Новости, 24.06.2022
"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева
Отар Кушанашвили в авторском шоу заявил, что Борис Моисеев практически парализован, поэтому внесение его имени в список запрещенных артистов на Северном Кавказе РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:58
2022-06-24T13:58
шоубиз
знаменитости
отар кушанашвили
борис моисеев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторском шоу заявил, что Борис Моисеев практически парализован, поэтому внесение его имени в список запрещенных артистов на Северном Кавказе не имеет смысла.Он добавил, что артист не может причинить никому вреда.10 лет назад Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
https://ria.ru/20210729/moiseev-1743485660.html
https://ria.ru/20220325/sadalskiy-1780117659.html
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знаменитости, отар кушанашвили, борис моисеев, шоу-бизнес
13:58 24.06.2022
 
"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева

Кушанашвили рассказал о парализованном состоянии Моисеева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторском шоу заявил, что Борис Моисеев практически парализован, поэтому внесение его имени в список запрещенных артистов на Северном Кавказе не имеет смысла.

"Вы знаете, что тот список артистов, который приготовили на Северном Кавказе и каждое имя которого, по мнению его составителей, являет угрозу для ментального здоровья молодых, там включен был Борис Моисеев. Он уже почти десятилетия парализован… практически парализован", – сказал Отар.

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Он добавил, что артист не может причинить никому вреда.

"Он уже не то, что вреда не может никому… Он уже такой вред себе причинил всей своей содомо-гоморровской жизнью… Это все равно, что в список включить призрак сторожа Ваганьковского кладбища", – заключил Кушанашвили.

10 лет назад Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
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