https://ria.ru/20220624/krym-1797912609.html

Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания

Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания - РИА Новости, 24.06.2022

Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания

Все 440 пляжей Крыма доступны для туристов и безопасны для купания, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:17

2022-06-24T17:17

2022-06-24T17:17

туризм

туризм

новости - туризм

алушта

евпатория

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Все 440 пляжей Крыма доступны для туристов и безопасны для купания, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.Активная подготовка пляжей к приему отдыхающих началась в мае, побережья проверяли сотрудники МЧС, госинспекция маломерных судов, Роспотребнадзор, министерство курортов и туризма. Лабораториями было исследовано 1756 проб морской воды на микробиологические показатели, 1747 проб — на санитарно-химические показатели, 1498 проб — на паразитологические показатели."В республике Крым доступны для гостей и жителей 440 пляжей. Для обеспечения безопасного отдыха качество морской воды регулярно проходит проверку", — говорится в сообщении министерства по итогам проверок.Наибольшее количество пляжей расположено на территории большой Алушты – 88, в Евпатории – 84, большой Ялты – 81.

https://ria.ru/20220622/azovskoe-1796704277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, алушта, евпатория, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туристы, пляжи, республика крым, куда поехать, отдых на море