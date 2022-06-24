https://ria.ru/20220624/krym-1797912609.html
Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания
Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания - РИА Новости, 24.06.2022
Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания
Все 440 пляжей Крыма доступны для туристов и безопасны для купания, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:17
2022-06-24T17:17
2022-06-24T17:17
туризм
туризм
новости - туризм
алушта
евпатория
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Все 440 пляжей Крыма доступны для туристов и безопасны для купания, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.Активная подготовка пляжей к приему отдыхающих началась в мае, побережья проверяли сотрудники МЧС, госинспекция маломерных судов, Роспотребнадзор, министерство курортов и туризма. Лабораториями было исследовано 1756 проб морской воды на микробиологические показатели, 1747 проб — на санитарно-химические показатели, 1498 проб — на паразитологические показатели."В республике Крым доступны для гостей и жителей 440 пляжей. Для обеспечения безопасного отдыха качество морской воды регулярно проходит проверку", — говорится в сообщении министерства по итогам проверок.Наибольшее количество пляжей расположено на территории большой Алушты – 88, в Евпатории – 84, большой Ялты – 81.
https://ria.ru/20220622/azovskoe-1796704277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, алушта, евпатория, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туристы, пляжи, республика крым, куда поехать, отдых на море
Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания
Минкурортов Крыма: 440 пляжей полуострова доступны для туристов и безопасны для купания
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Все 440 пляжей Крыма доступны для туристов и безопасны для купания, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.
Активная подготовка пляжей к приему отдыхающих началась в мае, побережья проверяли сотрудники МЧС, госинспекция маломерных судов, Роспотребнадзор, министерство курортов и туризма. Лабораториями было исследовано 1756 проб морской воды на микробиологические показатели, 1747 проб — на санитарно-химические показатели, 1498 проб — на паразитологические показатели.
"В республике Крым доступны для гостей и жителей 440 пляжей. Для обеспечения безопасного отдыха качество морской воды регулярно проходит проверку", — говорится в сообщении министерства по итогам проверок.
Наибольшее количество пляжей расположено на территории большой Алушты – 88, в Евпатории – 84, большой Ялты – 81.