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Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания - РИА Новости, 24.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220624/krym-1797912609.html
Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания
Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания - РИА Новости, 24.06.2022
Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания
Все 440 пляжей Крыма доступны для туристов и безопасны для купания, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:17
2022-06-24T17:17
туризм
туризм
новости - туризм
алушта
евпатория
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Все 440 пляжей Крыма доступны для туристов и безопасны для купания, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.Активная подготовка пляжей к приему отдыхающих началась в мае, побережья проверяли сотрудники МЧС, госинспекция маломерных судов, Роспотребнадзор, министерство курортов и туризма. Лабораториями было исследовано 1756 проб морской воды на микробиологические показатели, 1747 проб — на санитарно-химические показатели, 1498 проб — на паразитологические показатели."В республике Крым доступны для гостей и жителей 440 пляжей. Для обеспечения безопасного отдыха качество морской воды регулярно проходит проверку", — говорится в сообщении министерства по итогам проверок.Наибольшее количество пляжей расположено на территории большой Алушты – 88, в Евпатории – 84, большой Ялты – 81.
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туризм, новости - туризм, алушта, евпатория, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туристы, пляжи, республика крым, куда поехать, отдых на море
17:17 24.06.2022
 
Все 440 пляжей Крыма безопасны и доступны для купания

Минкурортов Крыма: 440 пляжей полуострова доступны для туристов и безопасны для купания

© Фото : отель "Алые Паруса"Пляж отеля "Алые Паруса" в Крыму
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : отель "Алые Паруса"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Все 440 пляжей Крыма доступны для туристов и безопасны для купания, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.
Активная подготовка пляжей к приему отдыхающих началась в мае, побережья проверяли сотрудники МЧС, госинспекция маломерных судов, Роспотребнадзор, министерство курортов и туризма. Лабораториями было исследовано 1756 проб морской воды на микробиологические показатели, 1747 проб — на санитарно-химические показатели, 1498 проб — на паразитологические показатели.
"В республике Крым доступны для гостей и жителей 440 пляжей. Для обеспечения безопасного отдыха качество морской воды регулярно проходит проверку", — говорится в сообщении министерства по итогам проверок.
Наибольшее количество пляжей расположено на территории большой Алушты – 88, в Евпатории – 84, большой Ялты – 81.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАлуштаЕвпаторияЯлтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)туристыПляжиРеспублика Крымкуда поехатьОтдых на море
 
 
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