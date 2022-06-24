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В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/krakh-1797727721.html
В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области
В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2022
В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области
Политика украинизации населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях, потерпела крах, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T06:44
2022-06-24T07:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Политика украинизации населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях, потерпела крах, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его словам, делопроизводство и система образования в регионах возвращается к привычному для них русскому языку.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, украина, херсонская область , запорожская область
06:44 24.06.2022 (обновлено: 07:19 24.06.2022)
 
В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области

Советник главы Крыма Крючков заявил о крахе политики украинизации в Херсонской области

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМолодой человек с флагом России в Херсоне
Молодой человек с флагом России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Молодой человек с флагом России в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Политика украинизации населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях, потерпела крах, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"На улицах городов и сел в освобожденных областях украинской речи практически не слышно. Максимум суржик. Все говорят на русском языке. Тридцатилетняя принудительная украинизация регионов потерпела крах", - сказал он.

По его словам, делопроизводство и система образования в регионах возвращается к привычному для них русскому языку.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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