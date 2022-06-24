https://ria.ru/20220624/krakh-1797727721.html

В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области

В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2022

В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области

Политика украинизации населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях, потерпела крах, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T06:44

2022-06-24T06:44

2022-06-24T07:19

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Политика украинизации населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях, потерпела крах, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его словам, делопроизводство и система образования в регионах возвращается к привычному для них русскому языку.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775003.html

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херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, херсонская область , запорожская область