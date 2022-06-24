https://ria.ru/20220624/krakh-1797727721.html
В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области
В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2022
В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области
Политика украинизации населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях, потерпела крах, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T06:44
2022-06-24T06:44
2022-06-24T07:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Политика украинизации населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях, потерпела крах, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его словам, делопроизводство и система образования в регионах возвращается к привычному для них русскому языку.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775003.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , запорожская область
06:44 24.06.2022 (обновлено: 07:19 24.06.2022)
В Крыму заявили о крахе политики украинизации в Херсонской области
Советник главы Крыма Крючков заявил о крахе политики украинизации в Херсонской области