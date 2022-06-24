https://ria.ru/20220624/koronavirus-1797778166.html

В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 240 случаев COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:25

2022-06-24T11:25

2022-06-24T11:25

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 240 случаев COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 246 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 983 случаев коронавируса, выздоровели 2 585 483 человек, умерли 44 057 человек.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, москва, здоровье - общество, россия, общество