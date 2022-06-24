https://ria.ru/20220624/koronavirus-1797778166.html
В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 240 случаев COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:25
2022-06-24T11:25
2022-06-24T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
москва
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_0e74f776693e76854bfa6b8315d330fc.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 240 случаев COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 246 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 983 случаев коронавируса, выздоровели 2 585 483 человек, умерли 44 057 человек.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_8bf8fb2f94c4cb43e6aa63ec139cd5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, москва, здоровье - общество, россия, общество
В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 240 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек