https://ria.ru/20220624/kontrol-1797725704.html

Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ

Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022

Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ

Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T05:45

2022-06-24T05:45

2022-06-24T05:45

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщает телеканал CNN.В четверг по итогам голосования в сенате законодатели большинством голосов сняли возражения республиканцев, пытавшихся блокировать проект поправок.После стрельбы в техасском городе Ювальд, где погибли 19 детей и двое учителей, президент США Джо Байден призвал конгресс принять ряд мер по ограничению оборота оружия. В частности, президент предложил ввести запрет на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки оружия с 18 лет до 21 года.По данным неправительственной организации OpenSecrets, в 2021 году лоббисты интересов оружейного бизнеса потратили на свою деятельность более 15,7 миллиона долларов, что является рекордом с 1998 года. Самым крупным донором является Национальный фонд стрелкового спорта, расходы на лоббирование которого составили 5 миллионов долларов, и Национальная стрелковая ассоциация, которая потратила на продвижение своих интересов 4,9 миллиона долларов.

https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша