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Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T05:45
2022-06-24T05:45
2022-06-24T05:45
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщает телеканал CNN.В четверг по итогам голосования в сенате законодатели большинством голосов сняли возражения республиканцев, пытавшихся блокировать проект поправок.После стрельбы в техасском городе Ювальд, где погибли 19 детей и двое учителей, президент США Джо Байден призвал конгресс принять ряд мер по ограничению оборота оружия. В частности, президент предложил ввести запрет на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки оружия с 18 лет до 21 года.По данным неправительственной организации OpenSecrets, в 2021 году лоббисты интересов оружейного бизнеса потратили на свою деятельность более 15,7 миллиона долларов, что является рекордом с 1998 года. Самым крупным донором является Национальный фонд стрелкового спорта, расходы на лоббирование которого составили 5 миллионов долларов, и Национальная стрелковая ассоциация, которая потратила на продвижение своих интересов 4,9 миллиона долларов.
https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ
CNN: сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием"
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости.
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщает
телеканал CNN.
В четверг по итогам голосования в сенате законодатели большинством голосов сняли возражения республиканцев, пытавшихся блокировать проект поправок.
После стрельбы в техасском городе Ювальд, где погибли 19 детей и двое учителей, президент США Джо Байден
призвал конгресс принять ряд мер по ограничению оборота оружия. В частности, президент предложил ввести запрет на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки оружия с 18 лет до 21 года.
По данным неправительственной организации OpenSecrets, в 2021 году лоббисты интересов оружейного бизнеса потратили на свою деятельность более 15,7 миллиона долларов, что является рекордом с 1998 года. Самым крупным донором является Национальный фонд стрелкового спорта, расходы на лоббирование которого составили 5 миллионов долларов, и Национальная стрелковая ассоциация, которая потратила на продвижение своих интересов 4,9 миллиона долларов.