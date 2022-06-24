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Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
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Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T05:45
2022-06-24T05:45
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщает телеканал CNN.В четверг по итогам голосования в сенате законодатели большинством голосов сняли возражения республиканцев, пытавшихся блокировать проект поправок.После стрельбы в техасском городе Ювальд, где погибли 19 детей и двое учителей, президент США Джо Байден призвал конгресс принять ряд мер по ограничению оборота оружия. В частности, президент предложил ввести запрет на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки оружия с 18 лет до 21 года.По данным неправительственной организации OpenSecrets, в 2021 году лоббисты интересов оружейного бизнеса потратили на свою деятельность более 15,7 миллиона долларов, что является рекордом с 1998 года. Самым крупным донором является Национальный фонд стрелкового спорта, расходы на лоббирование которого составили 5 миллионов долларов, и Национальная стрелковая ассоциация, которая потратила на продвижение своих интересов 4,9 миллиона долларов.
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в мире, сша
05:45 24.06.2022
 
Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщили СМИ

CNN: сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием"

© AP Photo / Matt RourkeНа месте стрельбы в супермаркете города Буффало
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Matt Rourke
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект "о контроле над оружием", сообщает телеканал CNN.
В четверг по итогам голосования в сенате законодатели большинством голосов сняли возражения республиканцев, пытавшихся блокировать проект поправок.
После стрельбы в техасском городе Ювальд, где погибли 19 детей и двое учителей, президент США Джо Байден призвал конгресс принять ряд мер по ограничению оборота оружия. В частности, президент предложил ввести запрет на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки оружия с 18 лет до 21 года.
По данным неправительственной организации OpenSecrets, в 2021 году лоббисты интересов оружейного бизнеса потратили на свою деятельность более 15,7 миллиона долларов, что является рекордом с 1998 года. Самым крупным донором является Национальный фонд стрелкового спорта, расходы на лоббирование которого составили 5 миллионов долларов, и Национальная стрелковая ассоциация, которая потратила на продвижение своих интересов 4,9 миллиона долларов.
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 18:18
Девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США
 
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