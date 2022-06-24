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Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова готов на 85% - РИА Новости, 24.06.2022
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Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова готов на 85%
Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова готов на 85% - РИА Новости, 24.06.2022
Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова готов на 85%
Строительная готовность лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова оценивается в 85%, сообщил заммэра... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:10
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стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Недвижимость. Строительная готовность лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова оценивается в 85%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Также, по словам заммэра, в здании комплекса продолжаются активные работы по отделке помещений.Общая площадь здания составляет более 75 тысяч квадратных метров. Новый корпус рассчитан на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара, добавил Бочкарев.Ранее глава столичного стройкомплекса сообщал, что это будет экспертный многопрофильный центр, охватывающий самые актуальные направления медицины, в первую очередь онкологию. Благодаря оснащению комплекса наиболее современным оборудованием будут расширены возможности проведения операций, а также лучевой терапии.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, общество
16:10 24.06.2022 (обновлено: 16:11 24.06.2022)
 

Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова готов на 85%

CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков / Лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова
Лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков /
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МОСКВА, 24 июн - РИА Недвижимость. Строительная готовность лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова оценивается в 85%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В столичном районе Перово на 85% завершено строительство лечебно-диагностического комплекса центра имени Логинова. В корпусе началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки", – рассказал он.
Также, по словам заммэра, в здании комплекса продолжаются активные работы по отделке помещений.
Общая площадь здания составляет более 75 тысяч квадратных метров. Новый корпус рассчитан на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара, добавил Бочкарев.
Ранее глава столичного стройкомплекса сообщал, что это будет экспертный многопрофильный центр, охватывающий самые актуальные направления медицины, в первую очередь онкологию. Благодаря оснащению комплекса наиболее современным оборудованием будут расширены возможности проведения операций, а также лучевой терапии.
Завершающий этап строительства лечебно-диагностического корпуса ГКБ им. А.С. Логинова - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 12:50
Новый комплекс МКНЦ имени Логинова на востоке Москвы построен на 75%
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМоскваОбщество
 
 
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