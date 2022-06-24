https://ria.ru/20220624/kompleks-1797891291.html

Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова готов на 85%

Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова готов на 85% - РИА Новости, 24.06.2022

Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ Логинова готов на 85%

Строительная готовность лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова оценивается в 85%, сообщил заммэра... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:10

2022-06-24T16:10

2022-06-24T16:11

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Недвижимость. Строительная готовность лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова оценивается в 85%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Также, по словам заммэра, в здании комплекса продолжаются активные работы по отделке помещений.Общая площадь здания составляет более 75 тысяч квадратных метров. Новый корпус рассчитан на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара, добавил Бочкарев.Ранее глава столичного стройкомплекса сообщал, что это будет экспертный многопрофильный центр, охватывающий самые актуальные направления медицины, в первую очередь онкологию. Благодаря оснащению комплекса наиболее современным оборудованием будут расширены возможности проведения операций, а также лучевой терапии.

https://realty.ria.ru/20220324/mknts-1779835020.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, общество