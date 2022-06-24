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Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР - РИА Новости, 24.06.2022
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Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР
Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР - РИА Новости, 24.06.2022
Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел с 21 по 23 июня расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, участники... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T04:54
2022-06-24T04:54
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел с 21 по 23 июня расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, участники подвели итоги работы силовых ведомств, а также разработали практические меры по укреплению военной мощи армии, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).На третьем дне заседания Ким Чен Ын выступил с заключительной речью об основных принципах, которых следует придерживаться во всей военно-политической деятельности и приказал усиливать военное могущество армии КНДР.Также в ходе третьего дня заседания секретарь ЦК ТПК Ли Бён Чхоль был избран зампредом ЦВК.Повестка заседания в целом включала такие пункты, как подведение итогов работы силовых ведомств и ЦВК в первом полугодии, определение новых задач, организационные вопросы, оценка деятельности командиров штабов, политотделов Министерства обороны, Генштаба, комитета Корейской народной армии (КНДР) ТПК и других. Кроме того, были определены важные тактико-стратегические задачи армии, обсуждены поправки в операционных планах и штатная перестройка основных силовых ведомств.Как отмечали южнокорейские СМИ, последнее может быть связано с возможной в будущем постановкой на вооружение в КНА тактического ядерного оружия.
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
04:54 24.06.2022
 
Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал непрестанно укреплять военно-техническую мощь армии страны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел с 21 по 23 июня расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, участники подвели итоги работы силовых ведомств, а также разработали практические меры по укреплению военной мощи армии, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
На третьем дне заседания Ким Чен Ын выступил с заключительной речью об основных принципах, которых следует придерживаться во всей военно-политической деятельности и приказал усиливать военное могущество армии КНДР.
"Генеральный секретарь сказал, что нынешняя борьба, в ходе которой придется со стойкой волей и твердой решимостью преодолеть суровые испытания перед революцией, обязательно требует неизменного сохранения и непрестанного улучшения абсолютной силы и военно-технического могущества КНА, которая является основой защиты революции и родины", - говорится в сообщении ЦТАК.
Также в ходе третьего дня заседания секретарь ЦК ТПК Ли Бён Чхоль был избран зампредом ЦВК.
Повестка заседания в целом включала такие пункты, как подведение итогов работы силовых ведомств и ЦВК в первом полугодии, определение новых задач, организационные вопросы, оценка деятельности командиров штабов, политотделов Министерства обороны, Генштаба, комитета Корейской народной армии (КНДР) ТПК и других. Кроме того, были определены важные тактико-стратегические задачи армии, обсуждены поправки в операционных планах и штатная перестройка основных силовых ведомств.
Как отмечали южнокорейские СМИ, последнее может быть связано с возможной в будущем постановкой на вооружение в КНА тактического ядерного оружия.
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