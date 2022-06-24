https://ria.ru/20220624/kndr-1797723904.html

Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР

Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР - РИА Новости, 24.06.2022

Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел с 21 по 23 июня расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, участники... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T04:54

2022-06-24T04:54

2022-06-24T04:54

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел с 21 по 23 июня расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, участники подвели итоги работы силовых ведомств, а также разработали практические меры по укреплению военной мощи армии, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).На третьем дне заседания Ким Чен Ын выступил с заключительной речью об основных принципах, которых следует придерживаться во всей военно-политической деятельности и приказал усиливать военное могущество армии КНДР.Также в ходе третьего дня заседания секретарь ЦК ТПК Ли Бён Чхоль был избран зампредом ЦВК.Повестка заседания в целом включала такие пункты, как подведение итогов работы силовых ведомств и ЦВК в первом полугодии, определение новых задач, организационные вопросы, оценка деятельности командиров штабов, политотделов Министерства обороны, Генштаба, комитета Корейской народной армии (КНДР) ТПК и других. Кроме того, были определены важные тактико-стратегические задачи армии, обсуждены поправки в операционных планах и штатная перестройка основных силовых ведомств.Как отмечали южнокорейские СМИ, последнее может быть связано с возможной в будущем постановкой на вооружение в КНА тактического ядерного оружия.

https://ria.ru/20220615/kndr-1795350210.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)