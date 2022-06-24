https://ria.ru/20220624/kndr-1797723904.html
Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР
Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР - РИА Новости, 24.06.2022
Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел с 21 по 23 июня расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, участники... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T04:54
2022-06-24T04:54
2022-06-24T04:54
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_0:483:2780:2047_1920x0_80_0_0_32bbc28d73f27811d8873a956ce4ea90.jpg
СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел с 21 по 23 июня расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, участники подвели итоги работы силовых ведомств, а также разработали практические меры по укреплению военной мощи армии, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).На третьем дне заседания Ким Чен Ын выступил с заключительной речью об основных принципах, которых следует придерживаться во всей военно-политической деятельности и приказал усиливать военное могущество армии КНДР.Также в ходе третьего дня заседания секретарь ЦК ТПК Ли Бён Чхоль был избран зампредом ЦВК.Повестка заседания в целом включала такие пункты, как подведение итогов работы силовых ведомств и ЦВК в первом полугодии, определение новых задач, организационные вопросы, оценка деятельности командиров штабов, политотделов Министерства обороны, Генштаба, комитета Корейской народной армии (КНДР) ТПК и других. Кроме того, были определены важные тактико-стратегические задачи армии, обсуждены поправки в операционных планах и штатная перестройка основных силовых ведомств.Как отмечали южнокорейские СМИ, последнее может быть связано с возможной в будущем постановкой на вооружение в КНА тактического ядерного оружия.
https://ria.ru/20220615/kndr-1795350210.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_5d1cd1156cecad6f33d2a34f3149e7bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал непрестанно укреплять военно-техническую мощь армии страны
СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел с 21 по 23 июня расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, участники подвели итоги работы силовых ведомств, а также разработали практические меры по укреплению военной мощи армии, сообщает
северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
На третьем дне заседания Ким Чен Ын
выступил с заключительной речью об основных принципах, которых следует придерживаться во всей военно-политической деятельности и приказал усиливать военное могущество армии КНДР.
"Генеральный секретарь сказал, что нынешняя борьба, в ходе которой придется со стойкой волей и твердой решимостью преодолеть суровые испытания перед революцией, обязательно требует неизменного сохранения и непрестанного улучшения абсолютной силы и военно-технического могущества КНА, которая является основой защиты революции и родины", - говорится в сообщении ЦТАК.
Также в ходе третьего дня заседания секретарь ЦК ТПК Ли Бён Чхоль был избран зампредом ЦВК.
Повестка заседания в целом включала такие пункты, как подведение итогов работы силовых ведомств и ЦВК в первом полугодии, определение новых задач, организационные вопросы, оценка деятельности командиров штабов, политотделов Министерства обороны, Генштаба, комитета Корейской народной армии (КНДР) ТПК и других. Кроме того, были определены важные тактико-стратегические задачи армии, обсуждены поправки в операционных планах и штатная перестройка основных силовых ведомств.
Как отмечали южнокорейские СМИ, последнее может быть связано с возможной в будущем постановкой на вооружение в КНА тактического ядерного оружия.