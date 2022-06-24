https://ria.ru/20220624/kitay-1797754442.html
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине - РИА Новости, 24.06.2022
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине
Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме, заявил посол РФ в Пекине Андрей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:21
2022-06-24T10:21
2022-06-24T10:31
экономика
россия
китай
андрей денисов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/71/1563397140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd2b2ee938b542bcdf47d155caede142.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.Дипломат указал, что доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет от 20 до 25% и она растет."Будем наращивать. Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах, а вот старые, где записано, что валюта расчета - доллар США, или как по природному газу евро, они пока сохраняют свою силу. Но тенденция эта сохранится и будет постепенно набирать обороты, но повторяю - никто не ставит задачу сделать это быстро, что называется, себе во вред, это все должно происходить естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/71/1563397140_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a31807f99cb95591fadb2ba7005d0080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, андрей денисов
10:21 24.06.2022 (обновлено: 10:31 24.06.2022)
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине
Посол в Пекине Денисов: контракты между Россией и Китаем уже заключаются в рублях и юанях