https://ria.ru/20220624/kitay-1797754442.html

Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине

Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине - РИА Новости, 24.06.2022

Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине

Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме, заявил посол РФ в Пекине Андрей... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:21

2022-06-24T10:21

2022-06-24T10:31

экономика

россия

китай

андрей денисов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.Дипломат указал, что доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет от 20 до 25% и она растет."Будем наращивать. Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах, а вот старые, где записано, что валюта расчета - доллар США, или как по природному газу евро, они пока сохраняют свою силу. Но тенденция эта сохранится и будет постепенно набирать обороты, но повторяю - никто не ставит задачу сделать это быстро, что называется, себе во вред, это все должно происходить естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

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россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, китай, андрей денисов