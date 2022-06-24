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Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине - РИА Новости, 24.06.2022
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Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине - РИА Новости, 24.06.2022
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине
Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме, заявил посол РФ в Пекине Андрей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:21
2022-06-24T10:31
экономика
россия
китай
андрей денисов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.Дипломат указал, что доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет от 20 до 25% и она растет."Будем наращивать. Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах, а вот старые, где записано, что валюта расчета - доллар США, или как по природному газу евро, они пока сохраняют свою силу. Но тенденция эта сохранится и будет постепенно набирать обороты, но повторяю - никто не ставит задачу сделать это быстро, что называется, себе во вред, это все должно происходить естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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экономика, россия, китай, андрей денисов
10:21 24.06.2022 (обновлено: 10:31 24.06.2022)
 
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах, заявил посол в Пекине

Посол в Пекине Денисов: контракты между Россией и Китаем уже заключаются в рублях и юанях

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.
Дипломат указал, что доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет от 20 до 25% и она растет.
"Будем наращивать. Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах, а вот старые, где записано, что валюта расчета - доллар США, или как по природному газу евро, они пока сохраняют свою силу. Но тенденция эта сохранится и будет постепенно набирать обороты, но повторяю - никто не ставит задачу сделать это быстро, что называется, себе во вред, это все должно происходить естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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"Рубль — лучшая валюта мира". Сколько на самом деле стоит доллар
 
ЭкономикаРоссияКитайАндрей Денисов
 
 
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