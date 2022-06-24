https://ria.ru/20220624/khyuston-1798021089.html

В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами

В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами - РИА Новости, 24.06.2022

В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами

Власти американского Хьюстона (штат Техас) не намерены на данном этапе разрывать связи с российскими городами-побратимами, несмотря на критику со стороны... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:47

2022-06-24T23:47

2022-06-24T23:53

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сша

хьюстон

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Власти американского Хьюстона (штат Техас) не намерены на данном этапе разрывать связи с российскими городами-побратимами, несмотря на критику со стороны Владимира Зеленского за отказ пойти на такой шаг, заявил директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона Кристофер Олсон.Зеленский в начале июня раскритиковал градоначальников в США за отказ разорвать связи с российскими городами-побратимами, указав на "необходимость" такого шага в целях международной изоляции России."У нас была дискуссия на тему того, следует ли разрывать или приостанавливать отношения с нашими городами-побратимами в свете (спецоперации - ред.) России на Украине. Мы решили сохранить их, поскольку посчитали, что они представляют возможность поддерживать налог на субнациональном и городском уровне", - сказал Олсон в ходе видеоконференции, комментируя данный призыв.В апреле почетный председатель Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум заявил РИА Новости, что организация выступает за сохранение связей между регионами США и России, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. При этом Борум уточнил, что правила ассоциации не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений.Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тысяч городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.

https://ria.ru/20220604/zelenskiy-1793084694.html

https://ria.ru/20220416/ssha-1783859536.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, хьюстон