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В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами - РИА Новости, 24.06.2022
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В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами
В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами - РИА Новости, 24.06.2022
В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами
Власти американского Хьюстона (штат Техас) не намерены на данном этапе разрывать связи с российскими городами-побратимами, несмотря на критику со стороны... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:47
2022-06-24T23:53
в мире
россия
сша
хьюстон
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Власти американского Хьюстона (штат Техас) не намерены на данном этапе разрывать связи с российскими городами-побратимами, несмотря на критику со стороны Владимира Зеленского за отказ пойти на такой шаг, заявил директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона Кристофер Олсон.Зеленский в начале июня раскритиковал градоначальников в США за отказ разорвать связи с российскими городами-побратимами, указав на "необходимость" такого шага в целях международной изоляции России."У нас была дискуссия на тему того, следует ли разрывать или приостанавливать отношения с нашими городами-побратимами в свете (спецоперации - ред.) России на Украине. Мы решили сохранить их, поскольку посчитали, что они представляют возможность поддерживать налог на субнациональном и городском уровне", - сказал Олсон в ходе видеоконференции, комментируя данный призыв.В апреле почетный председатель Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум заявил РИА Новости, что организация выступает за сохранение связей между регионами США и России, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. При этом Борум уточнил, что правила ассоциации не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений.Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тысяч городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.
https://ria.ru/20220604/zelenskiy-1793084694.html
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в мире, россия, сша, хьюстон
23:47 24.06.2022 (обновлено: 23:53 24.06.2022)
 
В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами

Мэр Хьюстона Олсон: город не намерен разрывать связи с российскими побратимами

© Fotolia / SimonvoВид на город Хьюстон
Вид на город Хьюстон - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Fotolia / Simonvo
Вид на город Хьюстон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Власти американского Хьюстона (штат Техас) не намерены на данном этапе разрывать связи с российскими городами-побратимами, несмотря на критику со стороны Владимира Зеленского за отказ пойти на такой шаг, заявил директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона Кристофер Олсон.
Зеленский в начале июня раскритиковал градоначальников в США за отказ разорвать связи с российскими городами-побратимами, указав на "необходимость" такого шага в целях международной изоляции России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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СМИ: Зеленский призвал города США разорвать связи с побратимами в России
"У нас была дискуссия на тему того, следует ли разрывать или приостанавливать отношения с нашими городами-побратимами в свете (спецоперации - ред.) России на Украине. Мы решили сохранить их, поскольку посчитали, что они представляют возможность поддерживать налог на субнациональном и городском уровне", - сказал Олсон в ходе видеоконференции, комментируя данный призыв.
В апреле почетный председатель Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум заявил РИА Новости, что организация выступает за сохранение связей между регионами США и России, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. При этом Борум уточнил, что правила ассоциации не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений.
Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тысяч городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.
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