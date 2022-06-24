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В Хорватии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.06.2022
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В Хорватии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Хорватии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.06.2022
В Хорватии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Хорватии зарегистрирован первый случай оспы обезьян, сообщило национальное телевидение со ссылкой на инфекционную клинику "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:14
2022-06-24T01:14
в мире
испания
хорватия
оспа обезьян
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БЕЛГРАД, 24 июн - РИА Новости. В Хорватии зарегистрирован первый случай оспы обезьян, сообщило национальное телевидение со ссылкой на инфекционную клинику "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе.В соседней Сербии первый случай заболевания оспой обезьян выявлен 17 июня у мужчины, приехавшего из Германии. Пациент был диагностирован и принят на лечение в Белграде.В мае власти Словении сообщили о двух зараженных оспой обезьян гражданах, случаи стали первыми в регионе Западных Балкан. Оба инфицированных тогда вернулись с отдых в Испании.
https://ria.ru/20220624/ospa-1797717921.html
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в мире, испания, хорватия, оспа обезьян
01:14 24.06.2022
 
В Хорватии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Хорватии у находившегося в Италии и Испании мужчины выявили легкую форму оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 июн - РИА Новости. В Хорватии зарегистрирован первый случай оспы обезьян, сообщило национальное телевидение со ссылкой на инфекционную клинику "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе.
"Речь идет о мужчине, который находился в Италии и Испании. У него легкая форма оспы обезьян, он не госпитализирован, находится на домашней изоляции", - передает хорватское национальное телевидение.
В соседней Сербии первый случай заболевания оспой обезьян выявлен 17 июня у мужчины, приехавшего из Германии. Пациент был диагностирован и принят на лечение в Белграде.
В мае власти Словении сообщили о двух зараженных оспой обезьян гражданах, случаи стали первыми в регионе Западных Балкан. Оба инфицированных тогда вернулись с отдых в Испании.
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В миреИспанияХорватияОспа обезьян
 
 
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