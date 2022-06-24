https://ria.ru/20220624/khorvatiya-1797719135.html

В Хорватии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Хорватии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.06.2022

В Хорватии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Хорватии зарегистрирован первый случай оспы обезьян, сообщило национальное телевидение со ссылкой на инфекционную клинику "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T01:14

2022-06-24T01:14

2022-06-24T01:14

в мире

испания

хорватия

оспа обезьян

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БЕЛГРАД, 24 июн - РИА Новости. В Хорватии зарегистрирован первый случай оспы обезьян, сообщило национальное телевидение со ссылкой на инфекционную клинику "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе.В соседней Сербии первый случай заболевания оспой обезьян выявлен 17 июня у мужчины, приехавшего из Германии. Пациент был диагностирован и принят на лечение в Белграде.В мае власти Словении сообщили о двух зараженных оспой обезьян гражданах, случаи стали первыми в регионе Западных Балкан. Оба инфицированных тогда вернулись с отдых в Испании.

https://ria.ru/20220624/ospa-1797717921.html

испания

хорватия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, испания, хорватия, оспа обезьян