https://ria.ru/20220624/kherson-1797936246.html

В Херсонской области начала работать налоговая служба

В Херсонской области начала работать налоговая служба - РИА Новости, 24.06.2022

В Херсонской области начала работать налоговая служба

Налоговая служба начала работать в Херсонской области, идет регистрация временного учета предпринимателей, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:35

2022-06-24T17:35

2022-06-24T17:37

херсонская область

в мире

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ХЕРСОН, 24 июн - РИА Новости. Налоговая служба начала работать в Херсонской области, идет регистрация временного учета предпринимателей, сообщили РИА Новости в ведомстве."Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области создана налоговая служба Херсонской области. На меня возложили обязанности временно исполнять обязанности руководителя. Для того, чтобы у нас начал функционировать бизнес, чтобы убрать систему наличной оплаты и перейти на безналичную. Принято решение о работе по регистрации по временному учету предпринимателей от всех субъектов предпринимательской деятельности Херсонской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, для постановки на учет юрлиц необходим перечень документов: свидетельство о регистрации в стране, где юридическое лицо зарегистрировано, и подтверждение полномочий директора - это может быть приказ о назначении на работу или другие документы, которые предусмотрены в стране регистрации.Для регистрации индивидуального предпринимателя необходимо подать документы страны регистрации и паспортные данные.По словам собеседника агентства, часть бизнесменов уехали за границу, имущество осталось, вернуться или контролировать его они не могут. Есть возможность постановки их на учет и сохранения бизнеса, чтобы не было потом вопросов юридического плана и судов, отметил собеседник.По его словам, налоговая служба работает уже более десяти дней. За это время зарегистрировалось порядка 3,5 тысячи предпринимателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220619/poezda-1796517022.html

https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , в мире