https://ria.ru/20220624/kherson-1797936246.html
В Херсонской области начала работать налоговая служба
В Херсонской области начала работать налоговая служба - РИА Новости, 24.06.2022
В Херсонской области начала работать налоговая служба
Налоговая служба начала работать в Херсонской области, идет регистрация временного учета предпринимателей, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:35
2022-06-24T17:35
2022-06-24T17:37
херсонская область
в мире
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ХЕРСОН, 24 июн - РИА Новости. Налоговая служба начала работать в Херсонской области, идет регистрация временного учета предпринимателей, сообщили РИА Новости в ведомстве."Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области создана налоговая служба Херсонской области. На меня возложили обязанности временно исполнять обязанности руководителя. Для того, чтобы у нас начал функционировать бизнес, чтобы убрать систему наличной оплаты и перейти на безналичную. Принято решение о работе по регистрации по временному учету предпринимателей от всех субъектов предпринимательской деятельности Херсонской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, для постановки на учет юрлиц необходим перечень документов: свидетельство о регистрации в стране, где юридическое лицо зарегистрировано, и подтверждение полномочий директора - это может быть приказ о назначении на работу или другие документы, которые предусмотрены в стране регистрации.Для регистрации индивидуального предпринимателя необходимо подать документы страны регистрации и паспортные данные.По словам собеседника агентства, часть бизнесменов уехали за границу, имущество осталось, вернуться или контролировать его они не могут. Есть возможность постановки их на учет и сохранения бизнеса, чтобы не было потом вопросов юридического плана и судов, отметил собеседник.По его словам, налоговая служба работает уже более десяти дней. За это время зарегистрировалось порядка 3,5 тысячи предпринимателей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220619/poezda-1796517022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире
17:35 24.06.2022 (обновлено: 17:37 24.06.2022)
В Херсонской области начала работать налоговая служба
В Херсонской области начала работать налоговая служба, идет регистрация предпринимателей
ХЕРСОН, 24 июн - РИА Новости. Налоговая служба начала работать в Херсонской области, идет регистрация временного учета предпринимателей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области
создана налоговая служба Херсонской области. На меня возложили обязанности временно исполнять обязанности руководителя. Для того, чтобы у нас начал функционировать бизнес, чтобы убрать систему наличной оплаты и перейти на безналичную. Принято решение о работе по регистрации по временному учету предпринимателей от всех субъектов предпринимательской деятельности Херсонской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для постановки на учет юрлиц необходим перечень документов: свидетельство о регистрации в стране, где юридическое лицо зарегистрировано, и подтверждение полномочий директора - это может быть приказ о назначении на работу или другие документы, которые предусмотрены в стране регистрации.
Для регистрации индивидуального предпринимателя необходимо подать документы страны регистрации и паспортные данные.
"Основные задачи, который преследует учет - выписка дает право предпринимателям открывать и пользоваться расчетным счетом в банке, который действует на территории Херсонской области. Один из факторов, который побудил нас создать этот учет, это закрепление имущества за теми юридическими и физическими лицами, которые имели имущество на территории области. Таким образом мы пытаемся максимально предотвратить попытки отнятия бизнеса друг у друга", - добавили в налоговом ведомстве.
По словам собеседника агентства, часть бизнесменов уехали за границу, имущество осталось, вернуться или контролировать его они не могут. Есть возможность постановки их на учет и сохранения бизнеса, чтобы не было потом вопросов юридического плана и судов, отметил собеседник.
"У нас будут подразделения открыты в райцентрах Херсонской области. Четыре райцентра и головной офис налоговой будет выполнять функции пятого райцентра. Херсон, Геническ, Скадовск, Каховка и Переслав – в каждом из этих населенных пунктов будут открыты подразделения налоговой службы, которая будет заниматься приемом документов на регистрацию, выдачей свидетельств о регистрации и, естественно, приемом отчетности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, налоговая служба работает уже более десяти дней. За это время зарегистрировалось порядка 3,5 тысячи предпринимателей.