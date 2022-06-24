https://ria.ru/20220624/kherson-1797859525.html
Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу
Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу - РИА Новости, 24.06.2022
Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу
Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:36
2022-06-24T14:36
2022-06-24T16:01
херсон
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев саботирует работу - в городе в недостаточном объеме обеспечены меры безопасности.В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей."У нас (в регионе) не все так гладко, есть много разгильдяев, проблем, упущений... Я заявляю, что надо усиливать меры безопасности, относиться более серьезно к тому, что мы на себя взяли - эту тяжелую ношу и бремя перемен", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его мнению, в городе недостаточно обеспечены меры безопасности. "Сегодняшняя смерть Димы - это недоработки системы безопасности халатное отношение ко всем людям, которые отдают свою жизнь", - считает замглавы администрации региона."Сейчас из того, что происходит (в направлении работы по мерам безопасности - ред.) по пятибалльной системе я могу поставить три бала. Это при том, что у нас сидит действующий мэр Херсона Колыхаев, который раздает указания, который сегодня саботирует работу в Херсонской области... У нас даже в некоторых районах сидят нацисты, которые управляют администрациями. Что мешает сегодня зачистить этих нацистов, пособников фашизма, которые продолжают сеять страх и продолжают деструктивные методы?" - заявил он.Стремоусов добавил, что Колыхаев продолжает "управлять городом как представитель украинской власти".
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херсон, в мире, владимир сальдо, херсонская область , кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
14:36 24.06.2022 (обновлено: 16:01 24.06.2022)
Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу
Стремоусов: мэр Херсона саботирует работу, а в некоторых районах правят нацисты
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев саботирует работу - в городе в недостаточном объеме обеспечены меры безопасности.
В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей.
"У нас (в регионе) не все так гладко, есть много разгильдяев, проблем, упущений... Я заявляю, что надо усиливать меры безопасности, относиться более серьезно к тому, что мы на себя взяли - эту тяжелую ношу и бремя перемен", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
По его мнению, в городе недостаточно обеспечены меры безопасности. "Сегодняшняя смерть Димы - это недоработки системы безопасности халатное отношение ко всем людям, которые отдают свою жизнь", - считает замглавы администрации региона.
"Сейчас из того, что происходит (в направлении работы по мерам безопасности - ред.) по пятибалльной системе я могу поставить три бала. Это при том, что у нас сидит действующий мэр Херсона Колыхаев, который раздает указания, который сегодня саботирует работу в Херсонской области... У нас даже в некоторых районах сидят нацисты, которые управляют администрациями. Что мешает сегодня зачистить этих нацистов, пособников фашизма, которые продолжают сеять страх и продолжают деструктивные методы?" - заявил он.
Стремоусов добавил, что Колыхаев продолжает "управлять городом как представитель украинской власти".