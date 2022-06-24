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Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу - РИА Новости, 24.06.2022
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https://ria.ru/20220624/kherson-1797859525.html
Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу
Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу - РИА Новости, 24.06.2022
Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу
Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:36
2022-06-24T16:01
херсон
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев саботирует работу - в городе в недостаточном объеме обеспечены меры безопасности.В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей."У нас (в регионе) не все так гладко, есть много разгильдяев, проблем, упущений... Я заявляю, что надо усиливать меры безопасности, относиться более серьезно к тому, что мы на себя взяли - эту тяжелую ношу и бремя перемен", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его мнению, в городе недостаточно обеспечены меры безопасности. "Сегодняшняя смерть Димы - это недоработки системы безопасности халатное отношение ко всем людям, которые отдают свою жизнь", - считает замглавы администрации региона."Сейчас из того, что происходит (в направлении работы по мерам безопасности - ред.) по пятибалльной системе я могу поставить три бала. Это при том, что у нас сидит действующий мэр Херсона Колыхаев, который раздает указания, который сегодня саботирует работу в Херсонской области... У нас даже в некоторых районах сидят нацисты, которые управляют администрациями. Что мешает сегодня зачистить этих нацистов, пособников фашизма, которые продолжают сеять страх и продолжают деструктивные методы?" - заявил он.Стремоусов добавил, что Колыхаев продолжает "управлять городом как представитель украинской власти".
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херсон, в мире, владимир сальдо, херсонская область , кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
14:36 24.06.2022 (обновлено: 16:01 24.06.2022)
 
Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу

Стремоусов: мэр Херсона саботирует работу, а в некоторых районах правят нацисты

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев саботирует работу - в городе в недостаточном объеме обеспечены меры безопасности.
В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей.
Место теракта в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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"У нас (в регионе) не все так гладко, есть много разгильдяев, проблем, упущений... Я заявляю, что надо усиливать меры безопасности, относиться более серьезно к тому, что мы на себя взяли - эту тяжелую ношу и бремя перемен", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
По его мнению, в городе недостаточно обеспечены меры безопасности. "Сегодняшняя смерть Димы - это недоработки системы безопасности халатное отношение ко всем людям, которые отдают свою жизнь", - считает замглавы администрации региона.
"Сейчас из того, что происходит (в направлении работы по мерам безопасности - ред.) по пятибалльной системе я могу поставить три бала. Это при том, что у нас сидит действующий мэр Херсона Колыхаев, который раздает указания, который сегодня саботирует работу в Херсонской области... У нас даже в некоторых районах сидят нацисты, которые управляют администрациями. Что мешает сегодня зачистить этих нацистов, пособников фашизма, которые продолжают сеять страх и продолжают деструктивные методы?" - заявил он.
Стремоусов добавил, что Колыхаев продолжает "управлять городом как представитель украинской власти".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреВладимир СальдоХерсонская областьКирилл СтремоусовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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