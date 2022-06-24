https://ria.ru/20220624/kherson-1797859525.html

Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу

Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу - РИА Новости, 24.06.2022

Замглавы Херсонской ВГА заявил, назначенный Киевом мэр саботирует работу

Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:36

2022-06-24T14:36

2022-06-24T16:01

херсон

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев саботирует работу - в городе в недостаточном объеме обеспечены меры безопасности.В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей."У нас (в регионе) не все так гладко, есть много разгильдяев, проблем, упущений... Я заявляю, что надо усиливать меры безопасности, относиться более серьезно к тому, что мы на себя взяли - эту тяжелую ношу и бремя перемен", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его мнению, в городе недостаточно обеспечены меры безопасности. "Сегодняшняя смерть Димы - это недоработки системы безопасности халатное отношение ко всем людям, которые отдают свою жизнь", - считает замглавы администрации региона."Сейчас из того, что происходит (в направлении работы по мерам безопасности - ред.) по пятибалльной системе я могу поставить три бала. Это при том, что у нас сидит действующий мэр Херсона Колыхаев, который раздает указания, который сегодня саботирует работу в Херсонской области... У нас даже в некоторых районах сидят нацисты, которые управляют администрациями. Что мешает сегодня зачистить этих нацистов, пособников фашизма, которые продолжают сеять страх и продолжают деструктивные методы?" - заявил он.Стремоусов добавил, что Колыхаев продолжает "управлять городом как представитель украинской власти".

https://ria.ru/20220624/diversanty-1797861966.html

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