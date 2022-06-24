https://ria.ru/20220624/kherson-1797844205.html

Глава херсонской ВГА заявил, что теракт в городе совершен по заказу Киева

Глава херсонской ВГА заявил, что теракт в городе совершен по заказу Киева - РИА Новости, 24.06.2022

Глава херсонской ВГА заявил, что теракт в городе совершен по заказу Киева

Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что теракт, в котором в пятницу погиб член администрации региона... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:04

2022-06-24T14:04

2022-06-24T14:33

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что теракт, в котором в пятницу погиб член администрации региона Дмитрий Савлученко, организован диверсионной группой по заказу украинских властей.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации, начальник управления семьи, молодежи и спорта Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван."Это и терроризм, и покушение на жизнь не только Дмитрия, потому что автомобиль стоял у многоэтажного дома… Это 100% покушение на жизнь и здоровье гражданских людей", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что теракт совершен действующей на территории региона диверсионной группой."Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, а здесь однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они убили ни в чем не повинного человека… Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт", - сказал Сальдо.

https://ria.ru/20220624/kherson-1797826020.html

https://ria.ru/20220624/kherson-1797841394.html

херсон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон