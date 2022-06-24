https://ria.ru/20220624/kherson-1797844205.html
Глава херсонской ВГА заявил, что теракт в городе совершен по заказу Киева
Глава херсонской ВГА заявил, что теракт в городе совершен по заказу Киева - РИА Новости, 24.06.2022
Глава херсонской ВГА заявил, что теракт в городе совершен по заказу Киева
Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что теракт, в котором в пятницу погиб член администрации региона... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:04
2022-06-24T14:04
2022-06-24T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что теракт, в котором в пятницу погиб член администрации региона Дмитрий Савлученко, организован диверсионной группой по заказу украинских властей.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации, начальник управления семьи, молодежи и спорта Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван."Это и терроризм, и покушение на жизнь не только Дмитрия, потому что автомобиль стоял у многоэтажного дома… Это 100% покушение на жизнь и здоровье гражданских людей", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что теракт совершен действующей на территории региона диверсионной группой."Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, а здесь однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они убили ни в чем не повинного человека… Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20220624/kherson-1797826020.html
https://ria.ru/20220624/kherson-1797841394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон
14:04 24.06.2022 (обновлено: 14:33 24.06.2022)
Глава херсонской ВГА заявил, что теракт в городе совершен по заказу Киева
Глава херсонской ВГА заявил, что сотрудника администрации убили по заказу Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что теракт, в котором в пятницу погиб член администрации региона Дмитрий Савлученко, организован диверсионной группой по заказу украинских властей.
В результате теракта в Херсоне
погиб сотрудник военно-гражданской администрации, начальник управления семьи, молодежи и спорта Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.
"Это и терроризм, и покушение на жизнь не только Дмитрия, потому что автомобиль стоял у многоэтажного дома… Это 100% покушение на жизнь и здоровье гражданских людей", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"
.
Он добавил, что теракт совершен действующей на территории региона диверсионной группой.
"Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, а здесь однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они убили ни в чем не повинного человека… Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт", - сказал Сальдо.