https://ria.ru/20220624/kherson-1797841394.html

Замглавы Херсонской ВГА заверил, что власти региона не сломить терактами

Замглавы Херсонской ВГА заверил, что власти региона не сломить терактами - РИА Новости, 24.06.2022

Замглавы Херсонской ВГА заверил, что власти региона не сломить терактами

Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что в результате теракта в пятницу погиб второй его друг, но... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:57

2022-06-24T13:57

2022-06-24T13:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

происшествия

кирилл стремоусов

украина

ситуация в днр и лнр

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что в результате теракта в пятницу погиб второй его друг, но организаторам убийства не сломить людей в администрации региона.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Стремоусов сообщил, что совершенный теракт и убийство – прямой вызов и угроза ему лично и сотрудникам администрации."Сегодня я потерял второго друга, которого убили здесь, в Херсонской области", – сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, добавив, что получаемые угрозы не сломят его и его товарищей. "Что бы там ни было, даже после нас здесь будет Россия", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220624/pokushenie-1797802935.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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