https://ria.ru/20220624/kherson-1797826020.html

Сила взрыва в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте

Сила взрыва в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 24.06.2022

Сила взрыва в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте

Мощность взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области, составила 300 граммов в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:29

2022-06-24T13:29

2022-06-24T13:37

в мире

херсон

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 24 июн - РИА Новости. Мощность взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области, составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.В результате теракта в Херсоне в пятницу погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.По словам собеседника агентства, устройство сработало, когда машина тронулась. "Взрывчатка была заложена под водительское сиденье, мощность закладки около 300 граммов в тротиловом эквиваленте", - сказал он.

https://ria.ru/20220624/kherson-1797764330.html

херсон

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон