https://ria.ru/20220624/kherson-1797826020.html
Сила взрыва в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте
Сила взрыва в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 24.06.2022
Сила взрыва в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте
Мощность взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области, составила 300 граммов в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:29
2022-06-24T13:29
2022-06-24T13:37
в мире
херсон
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 24 июн - РИА Новости. Мощность взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области, составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.В результате теракта в Херсоне в пятницу погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.По словам собеседника агентства, устройство сработало, когда машина тронулась. "Взрывчатка была заложена под водительское сиденье, мощность закладки около 300 граммов в тротиловом эквиваленте", - сказал он.
https://ria.ru/20220624/kherson-1797764330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
13:29 24.06.2022 (обновлено: 13:37 24.06.2022)
Сила взрыва в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте
Сила взрыва во время теракта в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте